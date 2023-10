Tra le uscite Planet Manga del 1 novembre 2023 troviamo tante iniziative messe in cantiere in occasione di Lucca Comics & Games 2023, che vede tra i suoi ospiti anche Naoki Urasawa, autore di Pluto, Yawara!, Billy Bat e tante altre opere riproposte per l’occasione.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1 novembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 1 novembre 2023

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition Starter Pack

24,00 €

Show-Ha Shoten!

7,00 €

L’ARDENTE SHONEN MANGA IN CUI FAR RIDERE… È UNA COSA SERIA!

Dall’autore di Death Note, Hikaru no Go e Bakuman, Takeshi Obata. Sceneggiatura di Akinari Asakura.

Azemichi Shijima e Taiyo Higashikata: il primo ha un notevole senso dell’umorismo e il terrore del pubblico; il secondo non sa ideare sketch divertenti, ma sul palco è fenomenale. Riusciranno a sfondare come duo comico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Naruto il Mito 33

5,20 €

L’incontro con l’emissario di Sasori si è rivelato una trappola di Orochimaru. Il piano dunque cambia radicalmente, anche perché Naruto, alla vista dell’arcinemico, perde la ragione, sprigionando i poteri distruttivi e incontrollati della Volpe a Nove Code. La squadra si sfalda quando il misterioso Sai abbandona il gruppo per perseguire una propria segreta missione. Le speranze non sono però ancora del tutto perdute: Yamato è un jonin provetto, mentre Sakura e Naruto sono animati dalla ferma volontà di aiutare l’amico Sasuke.

Naruto il Mito 43

5,20 €

La faida fra Sasuke e Itachi si conclude in un furibondo duello in cui nessuno sembra prevalere. La lotta fratricida avrà un esito inaspettato. Madara Uchiha rivelerà infatti al vincitore un segreto riguardante il Villaggio della Foglia che cambierà per sempre il fato di tutti i nostri eroi. Quale dei due fratelli avrà la meglio? E quanti misteri cela ancora Madara?

Naruto il Mito 44

5,20 €

Naruto viene invitato ad allenarsi sul monte Myoboku per apprendere le tecniche eremitiche di Jiraiya, il compianto maestro. Sasuke e la sua squadra, nel frattempo, si alleano con quanto rimane di Alba e vanno alla ricerca dell’Ottacoda. La squadra del Falco è forte, ma il potere dell’Ottacoda è insondabile. Quale esito potrà avere uno scontro fra simili guerrieri?

Naruto il Mito 49

5,20 €

Naruto è l’ultima speranza per il Villaggio della Foglia. In squadra con i rospi del Monte Myoboku, continua a combattere contro Pain in uno scontro all’ultimo sangue. Chi dei due prevarrà in questa terribile battaglia? Ma soprattutto, quale sacrificio richiederà? Niente sarà più lo stesso…

Naruto il Mito 70

5,20 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 8

14,90 €

Berserk Deluxe 5

50,00 €

NIENTE SARÀ PIÙ LO STESSO

Ora che l’Eclissi è iniziata, Gatsu e gli altri membri della Squadra dei Falchi devono affrontare un orrore indicibile in un mondo che sembra essere scaturito dagli incubi più spaventosi. Il climax narrativo del capolavoro di Kentaro Miura, riproposto in una lussuosa edizione per collezionisti.

Zombies Assemble 1

Arashi 48

7,00 €

Zombies Assemble 1

Variant

Arashi 48

7,00 €

UN NUOVO MANGA CON PROTAGONISTI GLI AVENGERS DELLA MARVEL!

Doveva essere una festa di compleanno da sogno per Tony Stark; si trasforma in un incubo quando uno degli invitati si rivela essere uno zombi.

Quale virus ha causato la mutazione? Riusciranno gli Eroi più potenti della Terra a fermare la minaccia prima che la città venga travolta dal contagio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Sasaki e Miyano 1

Variant Cover

7,90 €

C’ERA UNA VOLTA UN RAGAZZO CHE AMAVA I BOYS’ LOVE MA SI RIFIUTAVA DI VIVERNE UNO NELLA REALTÀ…

L’inizio della deliziosa love comedy di Shou Harusono torna in una splendida edizione variant dedicata a tutti i fan delle avventure di Sasaki e Miyano. Un grande successo sul Web, con una serie animata che ha spopolato in Giappone!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

The Dangerous Convenience Store 1

15,00 €

SEI TU IL MIO ANGELO?

Yeo Euijoon lavora in un supermercato gestito da mafiosi di ogni sorta che lo tormentano, ma purtroppo non ha alternative, avendo un disperato bisogno di soldi. Tutto diventa ancora più pericoloso quando il gigantesco e burbero gangster Bum Gunwoo inizia a frequentare il negozio… Da un webtoon molto piccante, per tutti gli amanti dei boy’s love coreani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Blue Lock – Episode Nagi 1

7,00 €

L’EPICA ASCESA DI UNA STELLA DESTINATA A CAMBIARE IL VOLTO DEL CALCIO GIAPPONESE

Seishiro Nagi, segni particolari: schivo e pigro. La vita scolastica per lui è solo una seccatura. A parte i videogame, niente lo appassiona davvero. Ma qualcuno lo ha notato: il brillante Reo Mikage, determinato ad assicurarsi il suo talento per realizzare il sogno di vincere la Coppa del Mondo. L’incontro con il pallone riuscirà a scuotere l’apatico Nagi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 1

15,00 €

UNA NUOVA EDIZIONE PER IL CAPOLAVORO DI TAKESHI OBATA, L’AUTORE DI DEATH NOTE E BAKUMAN. TESTI DI YUMI HOTTA

Preziosa riedizione dell’opera che ha reso popolare in tutto il mondo il gioco del Go. Nuove copertine, grande formato, commenti inediti della sceneggiatrice e tutte le pagine a colori presenti nella prima pubblicazione su rivista. L’occasione ideale per riscoprire uno dei manga più originali e appassionanti di sempre!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Bakuman! 1

7,50 €

QUANTI RAGAZZI SOGNANO DI DIVENTARE MANGAKA? TORNA UN GRANDE CULT DI TSUGUMI OHBA E TAKESHI OBATA, GLI AUTORI DI DEATH NOTE

Mashiro e Takagi provano a realizzare la loro massima aspirazione: diventare autori professionisti. Inizia così un incredibile viaggio alla scoperta dei segreti della creazione di un fumetto in Giappone e dei meccanismi editoriali che portano al successo di un’opera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Pluto 1

Variant

7,90 €

UN’EDIZIONE CELEBRATIVA PER L’ARRIVO DEL SENSEI URASAWA IN ITALIA E L’USCITA DELL’ANIME PLUTO SU NETFLIX

Pluto si ispira al personaggio omonimo creato dal grande Osamu Tezuka nella serie Tetsuwan Atom. Tutto inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra, amato da tutti. A indagare su questo caso, e sulla morte di molti altri robot c’è il detective Gesicht… La copertina di questa imperdibile riedizione del numero uno di Pluto riprodurrà l’immagine della regular impreziosita da effetti metal e UV sulla sovracover e sarà arricchita da una fascetta realizzata ad hoc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Death Note: Short Stories

7,00 €

IL VOLUME PERFETTO PER CHI DESIDERA COMPLETARE LA PROPRIA COLLEZIONE DEL MANGA-THRILLER PIÙ FAMOSO DEL MONDO

Un volume che raccoglie tutti i capitoli extra di Death Note, tra cui l’episodio pilota della serie e una storia completamente inedita in Italia con il dio della morte Ryuk e un nuovo proprietario del quaderno della morte. Death Note: Short stories è il volume perfetto per chi vuole leggere tutto il corollario del manga thriller più famoso del mondo e completare così la propria collezione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Death Note 1

Variant

7,00 €

UN’ESCLUSIVA COVER VARIANT PER IL PRIMO NUMERO DI DEATH NOTE!

Light Yagami è un liceale tanto geniale quanto cinico. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi simili conduce da tempo immemorabile un’esistenza minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno della Morte, dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona su esso significa decretarne la fine. Dopo aver per caso trovato il Quaderno e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Jigoro!

15,00 €

IL MITICO PREQUEL DI YAWARA IN UN VOLUME AUTOCONCLUSIVO!

In concomitanza con l’uscita della nuova edizione di Yawara! arriva la raccolta di racconti brevi dedicata al nonno più machiavellico della storia dei manga! Non perdete questo volume unico corredato da tavole a colori, consapevoli che… La via del judo non si percorre in un giorno, perbacco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Yawara! 1

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

PRESTIGIOSA RIEDIZIONE PER L’OPERA CHE HA RESO FAMOSO IL MAESTRO URASAWA

Yawara, judoka eccezionale, vorrebbe tanto godersi gli ultimi anni di liceo. Suo nonno Jigoro, però, vuole farle vincere la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992. Chi riuscirà a spuntarla? Una definitiva edizione deluxe che raccoglie in venti volumi l’intera saga, con tavole a colori e vignette ridisegnate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Billy Bat 1/5 – Cofanetto

37,50 €

IMPERDIBILE PER OGNI FAN DEL MANGA D’AUTORE

I primi cinque volumetti del capolavoro di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki raccolti in un prestigioso cofanetto.

Kevin Yamagata è l’autore nippo-americano di un fumetto poliziesco incentrato sulle avventure di un pipistrello detective, Billy Bat.

Ma sarà davvero tutta farina del suo sacco? Quando il fumettista scopre di aver inconsciamente copiato il suo celebre protagonista da un manga giapponese, decide di tornare in Giappone per far chiarezza.

La sua indagine, però, prenderà presto una piega misteriosa e i piani del reale e dell’immaginario inizieranno a mescolarsi pericolosamente…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Billy Bat 1

7,50 €

Billy Bat 2

7,50 €

Billy Bat 3

7,50 €

Billy Bat 4

7,50 €

Billy Bat 5

7,50 €