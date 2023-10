Tra le uscite J-POP Manga del 31 ottobre 2023 si segnala la nuova serie dell’acclamato autore di The Climber, Innocent e Innocent Rouge, Shin’ichi Sakamoto,

#DRCL midnight children 1 che arriverà sugli scaffali in due edizioni, regular e variant. L’edizione variant è limitata e presenta una jacket double-face da un lato illustrata dall’artista italiano di fama mondiale Simone di Meo e dall’altro la copertina dell’edizione originale di Shin’ichi Sakamoto.

Continuano Goblin slayer 14, The Rising of the Shield Hero 22, Trasparente 3, Ping Pong 2, Atom The Beginning 16 e il box completo con i due volumi di Tokyo Revengers Full Color Short Stories.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 31 ottobre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 31 ottobre 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

# DRCL midnight children 1

di Shin’Ichi Sakamoto

12,00€

Diciannovesimo secolo. Un’epoca di grande fermento dato dallo sviluppo economico e alle molteplici innovazioni tecnologiche frutto della rivoluzione industriale. Al porto di Varna, la nave russa Demeter carica in stiva delle inquietanti casse di legno e salpa alla volta dell’Inghilterra. Tuttavia, a bordo si verificano terrificanti eventi e la nave finisce con l’arenarsi lungo la costa di Whitby. Mina, Luke, Arthur, Jo e Quincey, cinque ragazzi che frequentano la public school della cittadina inglese, assistono in prima persona alla scena…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Goblin slayer 14

di Kumo Kagyu

6,50€

Dopo l’assalto dei goblin al centro di addestramento per avventurieri, la ranger dà l’annuncio di un ”matrimonio” : il gruppo al completo parte in direzione del villaggio degli elfi, con l’allevatrice e l’addetta della gilda al seguito. Lungo la strada si fermano nella Città dell’acqua, per una rimpatriata con la Fanciulla della Spada.

The Rising of the Shield Hero 22

di Yusaki Aneko

5,90€

“Il mio nome è Naofumi Sono stato convocato in un altro mondo come Ma sono stato tradito dai miei compagni. Davanti a me, però, è comparsa una ragazza, e così…”. Si alza il sipario sulla rivincita e l’ascesa dell’eroe con lo scudo.

Trasparente 3

di Jun Ogino

6,50€

La famiglia di Aya Kinomiya sono un padre violento, un fratello maggiore totalmente indifferente e una madre che sopporta ogni sopruso. Finché un giorno, un desiderio disperato le dona il potere dell’invisibilità e la possibilità di affrontare il suo dolore e riappropriarsi di una vita normale.

Ping Pong 2

di Taiyo Matsumoto

18,00€

Smile non sorride mai e, nonostante il suo talento, vincere a ping pong non gli interessa. Peco, invece, sorride sempre ed è abituato a vincere fin da piccolo. Con uno stile travolgente e frenetico come una partita tra professionisti, Taiyo Matsumoto fa esplodere sulla pagina tutto il dinamismo del ping pong in questo capolavoro del manga.

Tokyo revengers full color short stories box (1-2)

di Ken Wakui

19,80€

Gli straordinari disegni di Ken Wakui acquistano nuova vita in questa miniserie di Tokyo Revengers completamente a colori, racchiusa in un elegante box completo. Il primo volume, So young, raccoglie dalla serie principale sei capitoli flashback sui fondatori della Tokyo Manji Gang, in una sorta di “numero zero” che fa da prequel ideale allo spin-off Una lettera da Baji. Il secondo volume, Stay gold, contiene invece i capitoli extra, inediti in Italia, che l’autore ha realizzato per i booklet dei cofanetti giapponesi di DVD e Blu-Ray dell’anime di Tokyo Revengers. Un box unico e imperdibile per tutti i fan dello shonen manga del momento!

RISTAMPE

Il mio Matrimonio Felice 3

Initial D 4

Frieren – oltre la fine del viaggio 2

USCITE DIGITALI

Komi can’t communicate 7 – 10