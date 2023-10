Attack on Titan ha finalmente mostrato il suo ultimo trailer, visto che a breve uscirà il gran finale. La Marcia dei Colossali continua e il pubblico non vede l’ora di vedere come proseguirà il tutto. Stando agli ultimi dettagli riportati i leak di qualche settimana fa erano reali: la puntata finale durerà infatti 90 minuti, quindi sarà un vero e proprio film a quanto pare. Come sempre poco dopo la trasmissione ufficiale giapponese la puntata arriverà sulla piattaforma streaming Crunchyroll, in esclusiva.

Il Titano Fondatore sovrasta e minaccia tutti gli umani, e anche se si tratta del loro amico, Mikasa e Armin devono fare di tutto per fermarlo, specie dopo il sacrificio di Hange. Dopo la morte di quest’ultima i due hanno avuto un dialogo con Eren, cercando di fargli fermare il genocidio, ma come anticipato non c’è stato modo di fargli cambiare idea.

In calce potete ammirare lo spettacolare trailer dalla durata di circa 90 secondi. Nonostante sembri breve il pubblico ha l’occasione di donare un’occhiata ai personaggi protagonisti di questo grandissimo finale, atteso da un anno interno. Alla fine della clip leggiamo la trasmissione nipponica prevista per mezzanotte, quindi su Crunchyroll l’episodio potrebbe arrivare nella notte tra il 4 e il 5 novembre.

Attack on Titan: gli ultimi dettagli e analisi trailer, prima dell’arrivo del gran finale

La clip afferma nuovamente il grandissimo lavoro di MAPPA, sia per quanto riguarda montaggio e sonoro, sia per quanto riguarda la qualità dell’animazione. Uno spettacolo per gli occhi a quanto pare, ancora una volta, come visto nella prima parte di questa attesissima conclusione. Dopo 10 anni l’anime vede la fine della sua corsa, dopo tanti eventi legali alla pubblicazione frammentata dell’ultima stagione. Chi ha letto il manga sa cosa aspettarsi, mentre i soli spettatori dell’anime resteranno senza dubbio sorpresi da uno dei finali più discussi degli ultimi anni.

Fonte Comic Book