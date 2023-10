Pluto è finalmente disponibile su Netflix. L’anime tratto dal manga di Naoki Urasawa sembra promettere davvero bene e dopo i primi trailer la convinzione di avere di fronte una grande trasposizione si è fatta sempre più concreta e a quanto pare, tramite le prime recensioni tali congetture sono state concretizzate e anche in questo caso ci troviamo di fronte una grandissima trasposizione.

Posto come un remake di Astro Boy di Tezuka, Pluto è senza dubbio una delle opere più importanti e apprezzate del maestro Urasawa, insieme a 20th Century Boys, Billy Bat e Monster. L’opera originale di Tezuka in un certo senso era più “infantile”, quindi Urasawa ci mescola all’interno una sua visione narrativa più matura, inserendo all’interno la classica componente thriller e misteriosa che da sempre contraddistingue le opere del sensei.

La vicenda mettono al centro un detective molto agguerrito che deve scoprire chi, e perché sta eliminando umani e robot, attraversando numerose peripezie e pericoli. Alla realizzazione hanno partecipato i famigerati studi Genco, Tezuka Productions e Studio M2, producendo delle perle animate davvero pregevoli all’interno di questi episodi dalla durata di circa 1 ora, quindi si pongono più come una vera e propria serie TV, più che un anime.

Pluto: l’anime tratto dal manga di Naoki Urasawa è disponibile su Netflix

Nel corso di queste settimane Netflix ha spinto molto su questa serie TV, che adatta appunto il manga di Urasawa serializzato nel 2003. In Italia è stato anche pubblicato da Panini e forse a breve riceveremo anche delle notizie per quanto riguarda una potenziale ristampa.

Detto questo Pluto arriva su Netflix per gli appassionati della storia e non, cercando come sempre di catturare sempre nuovo pubblico, senza dimenticare quello “datato” presente intorno al manga. Una delle opere mecha/thriller più importanti degli ultimi 20 anni arriva con un nuovo volto su Netflix.

