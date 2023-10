Pluto: svelato il primo trailer ufficiale del progetto anime di Netflix

Pluto è uno dei lavori più famosi e importanti del mangaka Urasawa. E con il presente articolo vogliamo riportare una novità importante per il progetto anime della serie che debutterà su Netflix. Shinshū Fuji, Toshihiko Seki e altri membri del cast saranno presenti alla prima proiezione giapponese del primo episodio a Tokyo il 20 ottobre e oggi riportiamo il primo trailer ufficiale dell’adattamento anime.

L’anime debutterà su Netflix il 26 ottobre e conterà un totale di otto episodi da 60 minuti. Lo staff completo che lavorerà all’anime di Pluto vede Masao Maruyama, Taro Maki, Yuji Yamano come produttori esecutivi. Alla regia ci sarà Toshio Kawaguchi e il character design sarà affidato invece a Shigeru Fujita, che fungerà anche da supervisore del direttore dell’animazione, I direttori dell’animazione saranno Kazunori Aoki, Itaru Saito e il direttore artistico sarà Chikako Shibata. Lo studio di animazione di questo progetto anime sarà Studio M2.

Naoki Urasawa ha pubblicato il manga di Pluto in Giappone sulla rivista Big Comic Original della casa editrice Shogakukan dal settembre ad aprile del 2009, con i capitoli raccolti in otto volumi Tankōbon. Quello che rende questo manga così particolare è che è basato su Astro Boy di Osamu Tezuka. Si tratta del manga probabilmente più famoso del “padre del manga” e Urusawa nello specifico narra in modo personale l’episodio intitolato Il più grande robot del mondo. Questo è rinominato con il nome dell’antagonista principale dell’opera. Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Pluto è stato un successo di critica e pubblico, vincendo diversi premi, incluso il IX Premio culturale Osamu Tezuka, e vendendo oltre 8.5 milioni di copie.

Tutto inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra, amato da tutti. A indagare su questo caso e sulla morte di molti altri robot c’è il detective Gesicht. Il successo di questa opera è attestato dalla conquista nel 2005 del prestigioso “Osamu Tezuka Cultural Award”, e dell’“Excellence Prize” nella divisione manga del Japanese Media Arts Festival. Ogni fan e critico di tutto il mondo elogia e apprezza “Pluto”, considerato un capolavoro.

