Tra le uscite J-POP Manga del 25 ottobre 2023 si segnala Hirayasumi 1, nuova serie di Keigo Shinzo, autore dell’acclamata e intensa serie Randagi.

Altre uscite del giorno da non perdere, I giorni della sposa 14, Initial D 5 (a proposito del quale ci sono sempre più notizie riguardo il futuro film in live action), Kingdom 60, e ancora continuano le simpatiche vicende di Nagatoro e il suo senpai con Non tormentarmi Nagatoro! 16 e Radiation House 13. Concludiamo con un ritorno tanto amato, Toradora 11.

Per Edizioni BD arriva War and Peas, di Elizabeth Pich e Jonathan Kunz. Una lettura imprescindibile per chi è alla ricerca di un umorismo originale e dal sapore caustico.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 25 ottobre 2023.

Hirayasumi 1

di Keigo Shinzo

6,90€

Hiroto Ikuta, ventinove anni, non ha un lavoro fisso, vita amorosa, né alcuna preoccupazione per il futuro. È un “freeter”, uno di quei giovani che, terminati gli studi, si mantengono saltando da un part-time breve all’altro, per non smarrire il proprio senso di libertà. In seguito alla morte di un’anziana signora alla quale faceva compagnia, Hiroto eredita una casa a Tokyo, nella quale si trasferisce con la cuginetta Natsumi, diciottenne, che intende studiare arte all’università. Giorno dopo giorno, le vite dei due si intrecceranno sempre più con quelle delle persone attorno a loro, ognuno alle prese con i propri problemi e le proprie difficoltà quotidiane.

Initial D 5

di Shuichi Shigeno

12,90€

Prosegue la sfida sulla discesa del monte Akina tra Taukimi e Seiji Iwaki, membro degli Emperor, il team composto da piloti di Lancer Evo che sta cercando di conquistare tutta Gunma! Irritato dalla lentezza dell’auto che ha di fronte, Seiji supera la 86 sfruttando i cavalli della sua Evo IV, ma si accorge del suo ineluttabile errore quando nota di non riuscire a seminare l’avversario nonostante la differenza di potenza…

I giorni della sposa 14

di Kaoru Mori

6,00€

Sul finire dell’Ottocento, lungo la Via della Seta, si incrociano le vite e gli amori di persone all’apparenza lontane. Come Amira, splendida ventenne che cavalca e tira con l’arco come un uomo, e Karluc, dolce dodicenne al quale lei è data in sposa. O come Henry, ricercatore inglese in viaggio in Medio Oriente, e Talas, giovane nomade rimasta troppo presto vedova. Tra difficoltà quotidiane, shock culturali e conflitti tribali, anche le vicende più spinose si eleveranno a favole romantiche.

Kingdom 60

di Yasuhisa Hara

6,90€

Un nemico politico agisce in modo sospetto… Intanto, l’armata di Qin si muove verso una nuova battaglia! A Xianyang giungono voci inquietanti su Lu Buwei, così Ying Zheng si reca personalmente a Henan per scoprire la verità. Inoltre, la prima linea di Qin continua ad avanzare a nord di Ye per conquistare il regno di Zhao. Quale sarà la prossima mossa di Chang Ping Jun, il responsabile dell’esercito contro la ferrea difesa avversaria?

Non tormentarmi, Nagatoro! 16

di Nanashi

6,50€

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Radiation House 13

di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

6,50€

Yuji Kurokawa, proprietario del ristorante di yakitori Mejiro, del quale il tecnico di radiologia Onodera è cliente affezionato, decide di effettuare una radiografia alle dita della mano presso il policlinico Akamasu, su consiglio di Onodera stesso. L’uomo controlla per scrupolo anche i polmoni, ma la risposta che ottiene è diversa da ciò che sperava…

Toradora 11

di Yuyuko Takemiya e Zekkyou

5,90€

Ryuji ha un cuore di panna ma, a causa del suo aspetto minaccioso, tutte le ragazze lo scambiano per un teppista e per lui trovare una fidanzata sembra un’impresa impossibile. Anche Taiga, sua compagna di scuola, vive una situazione simile, sebbene a fattori invertiti: lei ha l’aspetto tenero di una principessa bonsai ma il suo carattere scontroso e intrattabile le ha fatto guadagnare ben altro appellativo, quello di “tigre palmare”. La soluzione ai problemi di entrambi potrebbe nascondersi in una reciproca alleanza: poiché i due sono innamorati dei rispettivi migliori amici, si aiuteranno l’un l’altra a conquistarli… d’altronde, con due tipetti così, cosa potrebbe andare storto?

Edizioni BD

War and Peas

di Elizabeth Pich e Jonathan Kunz

16,00€

Una raccolta di alcune delle migliori vignette del celeberrimo webcomic War and Peas, ulteriormente arricchita da strip inedite. Con la sua inconfondibile estetica oscura e fiabesca, War and Peas combina le vicende di alcuni folli personaggi tra i quali il triste mietitore (visto qui come un allegro bighellone involontariamente letale), un robot innamorato perdutamente del suo creatore, e una strega promiscua e sicura di sé, a un umorismo graffiante e cinico, che svela le contraddizioni più brucianti della nostra società. Una lettura imprescindibile per chi è alla ricerca di un umorismo originale e dal sapore caustico.

