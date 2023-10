Jujutsu Kaisen: Yuji vs Choso potrebbe essere il migliore dell’anno

Jujutsu Kaisen è tra i manga shonen che non smette mai di stupire i suoi fan. Questo vale sia per il manga che per l’anime, attualmente nel loro momento più alto. E con il presente articolo vogliamo concentrarci principalmente sull’adattamento anime di Studio MAPPA, che riesce sempre a stare al di sopra della maggior parte della concorrenza. E la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha riconfermato questa superiorità rispetto a diversi altri anime con cui compete. Il tutto viene confermato dal nuovo episodio della seconda stagione della serie, che ha mostrato quello che si potrà considerare come il combattimento del 2023 più bello di sempre.

Stiamo parlando nello specifico dello scontro tra Yuji contro Choso e di seguito ne riportiamo una clip decisamente spettacolare.

What an incredible episode

Thank you to all the staff that poured out all of their efforts into making this masterpiece. Undoubtedly one of the best episodes in the franchise#JujutsuKaisen #呪術廻戦 pic.twitter.com/0J1BKr0mbH — MAPPA Sakuga (@MappaSakuga) October 19, 2023

Questo scontro era nell’aria in quanto Choso era sulle tracce di Yuji in quanto il suo obiettivo era di vendicare i suoi fratelli caduti. La sua ricerca di vendetta si è concretizzata questa settimana quando lo spirito metà umano e metà maledetto visibili persino a chi non è uno stregone, ha attaccato il protagonista della serie dando il via alla loro battaglia, a dir poco impressionante.

Dai cambiamenti di aspetto agli scambi delle riprese e dei punti di vista, lo scontro di Yuji contro Choso è pieno di dettagli intricati. Come puoi vedere nelle diapositive qui sotto, anche i più grandi fan di Jujutsu Kaisen sono rimasti sbalorditi dalla qualità della battaglia. Il team di MAPPA non si è trattenuto affatto nell’animare questo tanto atteso scontro, e il loro impegno è evidente.

Se non hai visto l’ultimo combattimento di Jujutsu Kaisen, dovresti farti un favore e guardarlo il prima possibile. Puoi trovare l’anime di successo di Gege Akutami in streaming su Crunchyroll. Quindi, per maggiori informazioni su Jujutsu Kaisen, puoi leggere la sua sinossi ufficiale di seguito:

“Per qualche strana ragione, Yuji Itadori, nonostante il suo folle atletismo, preferisce semplicemente frequentare il Club dell’Occulto. Tuttavia, scopre presto che l’occulto è reale quando i suoi compagni membri del club vengono attaccati! Nel frattempo, il misterioso Megumi Fushiguro sta rintracciando un oggetto maledetto di grado speciale e la sua ricerca lo porta da Itadori…”

Fonte – Comicbook