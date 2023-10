Come spesso accade da qualche anno a questa parte, quando si annunciano nuovi progetti dedicati a franchise storici come quello di Dragon Ball, il pubblico si divide. Come leggiamo su Comic Book i pareri sono stati molti su questa nuova serie, che sembra prendere ispirazione da quello che è stato GT. In questo caso non è solamente Goku a diventare bambino ma anche tutti gli altri, successivamente a una cospirazione pericolosa.

Ebbene sì, come anticipato anche dal sensei Toriyama, Daima vedrà un concetto diverso di “Dragon Ball”, dove anche le battaglie assumeranno un volto diverso dalle solite a cui siamo abituati, non dimentichiamo che la nuova serie è volta a festeggiare i 40 anni del franchise.

Addirittura su Twitter parlano positivamente di Daima, preannunciando che potrebbe essere la miglior serie di sempre: “Beh, questo anime sembra diverso. Adoro le animazioni e sinceramente ne sono entusiasta. Non sia sa mai, magari potrebbe diventare la miglior serie di Dragon Ball”.



Well this seems different. Love the animations, honestly I'm excited for it. Ya never know this could be one of the best series yet. — Joeyking👑 (@Joeyking25) October 12, 2023

Un altro utente dice: “Volevo odiarlo in cuor mio, ma ha quella magia che non è più stata nella serie dai tempi di Z. Forse non è quello che vogliamo, ma potrebbe essere un piccolo passo per ricostruire quella che era il vero volto del franchise. So che ci siamo divertiti con la serie di Super, ma i difetti del personaggio erano evidenti. Questo potrebbe essere il progetto più interessante del momento”.



Dragon Ball Daima: cosa pensano i fan del nuovo anime?

I wanted to hate on this but it has some magic that I feel hasn't been in the series since Z. Maybe not what we want but it might be a step in the right direction for DB as a whole. I know we may enjoy super but the character flaws were glaring. This could be the blueprint for… — .WAV DEKU (@DOTWAVDEKU_) October 12, 2023

Poi leggiamo di chi non crede nel progetto: “Voglio vedere Goku e Vegeta adulti combattere delle nuove minacce. Non questa roba da kid goku nostalgica forzata che riprende da Dragon Ball GT, che ha già provato questa strada”.



I want to see adult goku and vegeta fight universal threats 😭. Not this forced dragon ball nostalgia kid goku stuff that GT already tried. — roflgator (@roflgatorOW) October 12, 2023

Ovviamente tra meme e pareri contrastanti come sempre questo annuncio ha creato un misto di idee e opinioni, mentre abbiamo anche avuto modo di vedere chi non ha argomentato, lasciando fin da subito un parere negativo senza grandi motivi. Possiamo giudicare per bene solamente quando la serie uscirà, quindi non ci resta che attendere.

Fonte Comic Book