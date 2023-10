Goblin Slayer: numero ufficiale degli episodi della seconda stagione

Goblin Slayer ha ufficialmente dato il via alla seconda stagione dell’adattamento animato, come parte del programma degli anime della stagione autunnale di quest’anno. E con il presente articolo vogliamo riportare il numero ufficiale degli episodi della seconda stagione di Goblin Slayer.

Stiamo parlando di una delle più grandi novità anime degli ultimi anni. Le ragioni sono diverse e probabilmente tra queste ce ne sono alcune sbagliate. Infatti il primo episodio ha suscitato un’enorme controversia a causa della rappresentazione di argomenti delicati. Ma la prima stagione si è rivelata un tale successo da essere riconfermato per la seconda stagione.

La stagione 2 di Goblin Slayer ha debuttato in un modo decisamente più sereno rispetto alla prima stagione. Questo perché è molto lontana dalla violenza e dalla brutalità che hanno caratterizzato gli eventi iniziali. Nonostante questo i fan sono curiosi di vedere come si evolveranno le vicende di Goblin Slayer con i nuovi episodi da questo punto in poi.

Per quanto riguarda il numero degli episodi, la seconda stagione di Goblin Slayer sarà composta da 12 episodi. Quindi non ci sarà né un episodio in più né uno in meno rispetto alla prima stagione.

La differenza che distingue le due stagioni è lo studio di animazione. Mentre la prima è stata sviluppata dallo studio White Fox, con Takaharu Ozaki come regista e il direttore principale, la seconda stagione è prodotta da Liden Films. Anche il regista è cambiato e sarà Misato Takada. La seconda stagione della serie seinen sarà trasmessa su Crunchyroll, con gli episodi sottotitolati in italiano.

Goblin Slayer è una serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, che ha poi ricevuto un adattamento manga di Kōsuke Kurose. Questo è edito in Italia da J-Pop. Gli eventi ruotano attorno a una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri che vogliono sterminare un gruppo di goblin. Sono creature considerate deboli, che vivono nelle caverne. Ma per via della loro inesperienza vengono sconfitti. La fine che li aspetta è orribile, ma un Goblin Slayer le salva. Si tratta di un individuo in armatura specializzata nell’uccisione dei goblin, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico. La ragazza deciderà di unirsi a lui, consapevole del fatto che vedere nuovamente scene macabre come quelle appena vissute.

Fonte – Comicbook