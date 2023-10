Tra le uscite J-POP Manga del 4 ottobre 2023 si segnala il volume 19 di I Am A Hero, seguito dal volume 18 dell’avvincente storia di Kemono Jihen. In uscita anche il volume 29 di uno dei best seller della casa editrice: Komi can’t communicate.

Si prosegue con Ping Pong di Taiyo Matsumoto. In arrivo, nella sua edizione definitiva in una collection box da 2 volumi.

Il ping pong è uno sport rapido, aspro, perfino violento. Si può giocare per hobby o per passione e in molti modi diversi; l’unica regola immutabile è che gli sfidanti siano almeno due. Due, come l’impassibile Tsukimoto, detto “Smile”, e il carismatico Hoshino, detto “Peko”, giovani amici d’infanzia che si fronteggiano da sempre al tavolo da gioco.

Continuano le uscite con A Cruel God Reigns 5, Devillady 4, Re:zero – The frozen Bond 3 e Trasparente 1.

Per Edizioni BD esce Something is Killing the Children 6 e, sempre a firma del Premio Eisner James Tynion IV, il thriller psicologico The Closet con i disegni di Gavin Fullerton.

Thom sta per traslocare con la famiglia dalla parte opposta degli Stati Uniti, trascinandosi dietro il pesante bagaglio del proprio passato. Quando suo figlio Jamie vede un mostro nell’armadio della sua cameretta, Thom lo rassicura che, dopo il trasloco, la creatura spaventosa rimarrà nel vecchio appartamento. Ma Thom si sbaglia di grosso su molte cose e gli incubi continueranno a tormentare il piccolo Jamie.

Ping Pong BOX (Vol.1-2)

di Taiyo Matsumoto

36,00€

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 19

di Kengo Hanazawa

6,90€

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe.

Kemono Jihen 18

di Sho Aimoto

6,50€

Kabane e compagni si sono infiltrati nel villaggio delle kitsune di Kyoto ma sono stati divisi. Urabe si sveglia quasi subito e raggiunge Kon e il dottor Thin nell’area del “corbezzolo”, dove vive la gente comune, per poi andare a salvare i civili catturati. Durante il tragitto, però, viene attaccato da una kyogitsune di nome Enju. Nel frattempo, Kabane, Shiki e Akira vengono avvicinati da Sakura, la figlia del capo: il suo obiettico è salvare Tsubaki, impegnata nella ricerca delle pietre Yin e Yang…

Komi can’t communicate 29

di Tomohito Oda

5,90€

Durante le ultime vacanze estive da liceali, ha inizio il “campo studio” tra i due licei! Lì Komi si imbatte in Kawai, il primo amore di Tadano. In passato, Kawai ha rifiutato senza mezzi termini la confessione del ragazzo, all’epoca preda di una strana sindrome. La sua intenzione, tuttavia, era solo permettergli di maturare per poi…

A Cruel God Reigns 5

di Moto Hagio

14,00€

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all’apparenza dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande… Quali conseguenze porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian? Tra i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile, nei ruoli di potere, a quella dei genitori?

Devillady 4

di Go Nagai

12,00€

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e…per il resto del mondo?

Re:zero – The frozen Bond 3

di Tappei Nagatsuki e Minori Tsukahara

6,50€

Una forza opprimente, una malvagità senza fine che si abbatte su Emilia… Perché la definisce “colpevole”? Perchè si è svegliata da sola? Una ragazza, schiacciata dal peso soverchiante di questa croce, afferma tra le urla l’importanza della propria esistenza. Questo è l’inizio di un nuovo legame…

Trasparente 1

di Jun Ogino

6,50€

La famiglia di Aya Kinomiya sono un padre violento, un fratello maggiore totalmente indifferente e una madre che sopporta ogni sopruso. Finché un giorno, un desiderio disperato le dona il potere dell’invisibilità e la possibilità di affrontare il suo dolore e riappropriarsi di una vita normale.

Edizioni BD

Something in Killing the Children 6

di James Tynion IV e Werther Dell’Edera

15,00€

Senza più nessuno al suo fianco e con uno spietato agente dell’Ordine di San Giorgio sulle sue tracce, Erica Slaughter si ritrova messa all’angolo. Per affrontare il nuovo orribile mostro che affligge la piccola città di tribulation, nel New Mexico, Erica dovrà scegliere se accettare di rivolgersi in cerca di aiuto a un alleato inatteso, o se affrontare da sola nemici di ogni genere, umani e mostri…In quella che potrebbe tradursi come la sua ultima, letale avventura! Il suo ultimo alleato è morto e l’Ordine di San Giorgio le ha aizzato contro la sua più spietata killer: Erica Slaughter sembra ormai dover abbandonare ogni speranza di eliminare il nuovo mostro che terrorizza la cittadina di Tribulation, nel profondo New Mexico. Che la sua storia sia arrivata alla fine?

