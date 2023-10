One Piece: Matt Owens vorrebbe lavorare su uno spin-off di Mihawk

One Piece è una delle serie più seguite di sempre, in corso da decenni dopo aver debuttato nel 1997. Ed è quasi sorprendente il fatto che non ci siano moltissimi spin-off che approfondiscano ulteriormente una parte di storia o un personaggio della serie. Gli spin-off sono ormai una pratica diffusa in Giappone e alcuni di questi si sono concentrati sul retroscena di Ace e sulle abilità culinarie di Sanji.

Con il presente articolo vogliamo riportare che recentemente lo showrunner e scrittore Matt Owens ha colto l’occasione per confermare che gli piacerebbe arricchire ulteriormente il mondo di Rufy con un adattamento live-actio di uno spin-off.

E in una recente intervista lo showrunner Matt Owens ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto arricchire ulteriormente il mondo del franchise con spin-off, specificando anche che si concentrerebbe su Mihawk, lo spadaccino più potente del mondo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider OP_Netflix_Fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Matt Owens (Co-Showrunner): "There are so many stories we have yet to fully dive into. I'd love to do a young Mihawk series. Seeing his rise through the world, interacting with other prominent figures from the past." Link: https://t.co/jgNurT14Wk pic.twitter.com/oBQzVgyxL0 — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) October 6, 2023

Come si può vedere, Matt Owens ha dichiarato apertamente che ci sono ancora tantissime storie da esplorare e gli piacerebbe lavorare e realizzare una serie su Mihawk da giovane. In questo modo si focalizzerebbe sulla crescita della sua figura e reputazione nella serie e sull’interazione con altre figure di spessore del passato. Effettivamente One Piece non ha rivelato molto su questo personaggio, oltre al fatto che si tratta dello spadaccino più potente del mondo.

Chiaramente si tratterebbe eventualmente di un lavoro diverso rispetto all’anime. Infatti alcuni progetti del passato come Dragon Ball Evolution, Ghost in The Shell e Death Note non sono riusciti a soddisfare i fan, deludendoli. Tuttavia la svolta è arrivata proprio con One Piece. Netflix ha infatti realizzato un prodotto considerato uno dei migliori nella storia dei live-action, rendendo soprattutto giustizia alla serie grazie sicuramente al coinvolgimento di Eiichiro Oda. E ora è in lavorazione la seconda stagione, annunciata il mese scorso direttamente dal mangaka.

Al momento è troppo presto per sapere quando tornerà su Netflix e quanti saranno gli episodi. Ma Eiichiro Oda ha già confermato che Chopper si unirà alla ciurma di Capello di Paglia interpretata da Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Taz Skylar e Jacob Romero Gibson.

