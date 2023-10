Tra le uscite Marvel targate Panini del 5 ottobre 2023 troviamo la riproposta in Marvel Artist Edition di Silver Surfer: Il Buio Oltre le Stelle, graphic novel disegnata da Claudio Castellini, oltre che la Marvel Giant Size Edition di Spider-Man: L’Ultima Caccia di Kraven.

Inoltre si avvicina alla conclusione l’acclamato ciclo di Daredevil di Chip Zdarsky e Marco Checchetto e viene riproposta in edizione Marvel Manga Edition la serie Avengers Arena.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 5 ottobre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 5 ottobre 2023

Daredevil 12

Devil e i Cavalieri Marvel 143

3,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #12

Le tante tribolazioni di Daredevil stanno per raggiungere un punto di non ritorno!

Un evento scioccante sconvolgerà la relazione tra Matt ed Elektra!

Nel Paese del Sol Levante, il Diavolo ritroverà un vecchio amico, Blindspot!

Ma soprattutto ritroverà… suo padre?!

Avengers Arena

Uccidi o Muori

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Avengers Arena (2012) #1/6

TRA ALLEANZE, TRADIMENTI E NUOVI LEGAMI, INIZIA QUI UNA DELLE SERIE PIÙ AFFASCINANTI E AVVINCENTI DELL’ULTIMO DECENNIO.

Il risveglio su una sperduta isola apparentemente deserta e tagliata fuori dal mondo è solo l’inizio di un incubo per alcuni giovani super eroi provenienti dai Runaways, dagli X-Men e dalla Avengers Academy. Il folle criminale Arcade ha infatti preparato una serie di trappole mortali con un solo scopo: imbastire un torneo mortale in cui potrà esserci soltanto un sopravvissuto! Perfetto per chi ha amato le atmosfere di Battle Royale e Hunger Games

Marvel Artist Edition Silver Surfer: Il Buio Oltre le Stelle

29,00 €

Contiene: Silver Surfer: Dangerous Artifacts (1996) #1

Torna in un’edizione prestigiosa l’opera cosmica di straordinaria bellezza scritta da Ron Marz e illustrata dal grande Claudio Castellini, uno dei più apprezzati artisti italiani del comicdom internazionale!

Una cometa misteriosa, costituita da energia inesauribile, sta per rientrare nello spazio conosciuto.

Sia Galactus che Thanos arruolano un proprio agente per appropriarsene. Il primo si affida a Silver Surfer, il secondo alla cacciatrice di taglie White Raven!

Una nuova edizione “remastered” del capolavoro di Claudio Castellini in formato gigante, completamente riveduta e corretta dall’autore e realizzata con una tecnica di stampa innovativa che dona al fumetto un’inedita esperienza di lettura.

Marvel Artist Edition Silver Surfer: Il Buio Oltre le Stelle

Edizione con Cover Variant autografata da Claudio Castellini

39,00 €

Contiene:Silver Surfer: Dangerous Artifacts (1996) #1

Edizione con copertina variant inedita e in tiratura limitata a 285 copie firmate da Claudio Castellini su holo sticker Panini.

Marvel Giant-Size Edition – Spider-Man: L’Ultima Caccia di Kraven

73,00 €

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #31/32, Amazing Spider-Man (1963) #15, #293/294, #634/637 (II), Spectacular Spider-Man (1976) #131/132, #249/253, Marvel Team-Up (1972) #128, Amazing Spider-Man: Soul of the Hunter (1992) #1, Sensational Spider-Man (1996) Annual #1, What If? (1989) #17, What The? (1988) #3 (I)

Una delle saghe di Spider-Man più drammatiche di tutti i tempi! Kraven il Cacciatore ha capito che l’unico modo per sconfiggere il Ragno è… diventare il Ragno!

Solamente l’amore potrà salvare Peter Parker, ma solo se sarà più forte della morte!

Per la prima volta, L’ultima caccia di Kraven e i suoi seguiti in un unico, imperdibile volume gigante con tutte le avventure del personaggio scritte da J.M. DeMatteis.

Inoltre, la prima apparizione in assoluto di Kraven firmata da Stan Lee e Steve Ditko e una ricchissima appendice di contenuti extra.