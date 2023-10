One Piece 1094 dopo un breve silenzio ha condiviso con il pubblico alcuni dettagli del prossimo capitolo, che avranno al centro anche il Gorsei Saturn e il suo Frutto del Diavolo. Le prime anticipazioni hanno confermato il culmine dello scontro tra Luffy e Kizaru, mentre Lucci e Zoro hanno ingaggiato un altro violento scontro. L’editor di Shueisha condivise qualche giorno fa i primi dettagli ma quelli più succosi sono arrivati di recente.

Tramite @OP_SPOILERS2023 leggiamo appunto delle vicende presenti nel capitolo in uscita su Manga Plus alle 17:00 dell’8 ottobre, aventi a che fare con la potenziale fine della battaglia tra Mugiwara e Borsalino. Ora con lo sviluppo inaspettato delle tecniche di Kizaru è anche difficile indovinare il vincitore dello scontro, considerando che nel capitolo 1093 abbiamo effettivamente visto Luffy in difficoltà.

One Piece 1094: ecco tutti gli spoiler trapelati fino a ora

#ONEPIECE1094 "Kizaru is still fighting Luffy in this chapter." 🏴‍☠️From Leaker Pewpiece — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 2, 2023

Per l’altro scontro con al centro Zoro gli spoiler non anticipano nulla, mentre confermano il titolo del prossimo capitolo. A quanto pare sarà “Jay Garcia Saturn“ e avrà come protagonista il temibile Gorosei. Come se non bastasse ci sarà anche il Risveglio del suo Frutto del Diavolo, ma non è specificato se riceveremo altre informazioni al riguardo.

Questo conferma definitivamente l’essenza dei Cinque Anziani, mostrando anche la loro pericolosità. Inizialmente si pensava a dei soggetti “Nobili” e appunto protetti da Im e anche la Marina, ma sostanzialmente nascondono un grande potenziale che molto probabilmente riguarderà alcuni meccanismi e concetti a noi non ancora noti, magari tangibili e concreti durante il Secolo Vuoto.

Con il climax della saga di Egghead abbiamo visto molte rivelazioni e oltre le varie tecniche e frutti, c’è stata anche l’occasione di raccontare alcuni retroscena inerenti a Vegapunk, dove lo scienziato ha rivelato la sua vera natura. Gli spoiler sono promettenti e non vediamo l’ora di leggere il capitolo domenica 8 ottobre su Manga Plus.

