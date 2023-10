Hunter x Hunter e la traballante regolarità di Togashi

A quanto pare Hunter x Hunter sta per tornare, successivamente a un post di Togashi simile a quello pubblicato l’anno scorso per confermare il ritorno della serializzazione del manga appunto. Per via dei suoi problemi alla schiena il mangaka Yoshihiro Togashi ha dovuto chiudere nuovamente la pubblicazione, successivamente all’entusiasmo e all’assunzione di altri assistenti per donare manforte e velocità alle pubblicazioni dei capitoli.

Questo purtroppo non è servito, e dopo settimane di silenzio scopriamo che Shonen Jump ha tolto Hunter x Hunter dalle opere serializzate, senza che altre informazioni siano state fornite. Ora dopo mesi di buio l’autore è tornato a farsi sentire sul suo profilo Twitter, pubblicando una tavola in lavorazione con su scritto: “Ricomincio da capo”.

La foto è la stessa scattata lo scorso anno durante i suoi aggiornamenti e non serve dire che le interazioni su questo post sono state migliaia e il pubblico sta avendo nuovamente speranza. Come anticipato è lo stesso “gioco” fatto nel 2022 e anche se il lavoro ha portato alla realizzazione di un nuovo tankobon il tutto si è fermato nuovamente, così come successo in questi ultimi 4 o 5 anni.

Dal post possiamo dire che i lavori di ritorno sono cominciati ma forse solamente nei prossimi mesi, se siamo fortunati, potremo avere altre delucidazioni in merito, anche se purtroppo l’età avanzata di Togashi potrebbe condurre ancora a determinati stop, finché quest’ultimo non potrebbe lasciare potenzialmente il tutto agli assistenti, diventando magari solamente il supervisore della sua opera.

Sicuramente è da lodare questo artista, perché nonostante i suoi problemi alla schiena vuole comunque andare avanti e assicurarsi di vivere in prima persona i capitoli di Hunter x Hunter, scrivendoli e appunto disegnandoli. Riuscirà il mangaka a portare a termine la sua storia? Solamente il tempo potrà donarci risposta, in attesa di aggiornamenti nei prossimi mesi.

Fonte Comic Book