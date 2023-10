Kinnikuman ha finalmente un nuovo anime, che potrà donare alle nuove generazioni un’infarinatura su una delle storie più irriverenti e immersive di Shonen Jump in merito al “catch”, la celebre lotta praticata appunto anche negli anni settanta, periodo di concepimento e serializzazione del manga.

Il nuovo teaser, come leggiamo su ANN conferma il titolo completo di questo reboot: Kinnikuman Perfect Origin-Hen (Kinnikuman Perfect Origin Arc, o letteralmente, Kinnikuman Perfect Chо̄jin/Superhuman Origin Arc). L’anime televisivo debutterà nel 2024. La serie adatta un celebre arco narrativo del manga pubblicato nel 2011.

Akira Sato (Release the Spyce) dirige l’anime presso Production I.G Makoto Fukami (Psycho-Pass, 2016 Berserk) è responsabile della sceneggiatura della serie. Hirotaka Marufuji (Lupin the 3rd Part 6) sta disegnando i personaggi. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) compone le musiche.

Come ben sapete questa nuova serie anime è volta a celebrare i 40 anni dalla prima trasmissione dell’anime originale in Giappone nell’aprile del 1983. Il video in calce presenta sostanzialmente, in maniera veloce la maggior parte dei personaggi di questo arco narrativo e la qualità dell’animazione sembra davvero ottima. Il manga di Kinnikuman è stato pubblicato nel 1979, per poi proseguire fino al 1987.

Kinnikuman analisi del primo teaser ufficiale del nuovo anime

Oltre i vari personaggi nel trailer abbiamo l’occasione di visionare alcune sequenze di combattimento, oltre che di “vita mondana”. Senza dubbio la qualità è alta è quest’ultimo servirà appunto per donare un reboot alla celebre serie di Kinnikuman, forse una delle poche a cui veramente serviva un rivisitazione, o semplicemente una versione animata più fedele all’opera originale.

Il duo di creatori del manga noto come Yudetamago ha ripreso il manga originale di Kinnikuman come web manga gratuito nel 2011, al momento ancora in corso. La serie manga è davvero longeva e all’attivo in Giappone sono presenti 83 tankobon. Cosa ne pensate di questo primo sguardo alla nuova serie anime di Kinnikuman?

Fonte Anime News Network