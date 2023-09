One Piece: data di uscita e anticipazione dell’episodio 1078

L’anime di One Piece ha finalmente concluso la lunghissima battaglia tra Rufy e Kaido. L’arco di Wano è sicuramente quello più longevo della serie shonen ideata da Eiichiro Oda, ma anche quello che determina dei grossi cambiamenti all’interno del Nuovo Mondo e nella ciurma di Rufy. Infatti adesso la ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia vedrà un aumento della reputazione generale soprattutto perché il capitano, Monkey D. Rufy, diventerà uno dei nuovi Imperatori del Mare, prendendo così il posto di Kaido.

Le ultime fasi della saga di Wano, hanno finalmente visto il debutto del Gear Fifth di Rufy, dopo aver perso per la quarta volta contro Kaido. Quando tutto sembrava perduto, qualcosa ha comiciato a cambiare in Rufy, e questo processo ha portato poi alla trasformazione nonché alla vera natura del Frutto del Diavolo Gom Gom. Così, la superiorità di Kaido si è annullata e lo scontro ha preso una piega diversa.

Questo perché Rufy ha sbloccato il potere più ridicolo del mondo, e Oda ha sempre confessato di essersi ispirato a Tom e Jerry per la creazione del Gear Fifth. Ora che lo scontro si è ufficialmente concluso, negli episodi successivi avremo modo di rivedere questo potere in azione, ma soprattutto la continuazione del lungo viaggio della ciurma protagonista.

Ora non resta che scoprire quello che accadrà dopo gli eventi di Wano e con il presente articolo vogliamo riportare a data di uscita e l’anticipazione dell’episodio 1078. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1078 ONE PIECE EPISODE 1078 PREVIEW! ▪︎ Episode Title: "He Returns! The Shogun of the Land of Wano, Kozuki Momonosuke" ▪︎ Broadcast Date: October 01, 2023 (09:30 am JST) BREAK AFTER EPISODE 1078!

Come si può vedere, l’episodio 1078 di One Piece farà il suo debutto il 1° ottobre e questo teaser dimostra cosa i fan dovranno aspettarsi. Sarà intitolato “È tornato! Kozuki Momonosuke, Shogun del Paese di Wa” e si può già capire cosa avrà luogo. Dopo la tanto attesa liberazione da parte degli abitanti di Wano dalla tirannia di Kaido e Orochi, finalmente sarà incoronato il vero shogun che il paese chiuso ha tanto atteso. Stiamo parlando di Momonosuke Kozuki, il figlio di Oden. Il suo sogno è da sempre quello di aprire il paese. Tuttavia deciderà di non farlo troppo presto per dare modo e tempo di risanare tutti i danni subiti non solo durante la grande rivoluzione, ma soprattutto dai danni degli anni di tirannia di Kaido.