Jujutsu Kaisen: l’anime mostra uno sconvolgente incontro per Gojo

Jujutsu Kaisen ha recentemente pubblicato una nuova puntata dell’anime e dopo degli episodi di preparazione è finalmente entrato nel vivo dell’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya, dove le Maledizioni hanno in mente un piano per intrappolare Gojo, lo stregone supremo.

Dopo una grande prova di abilità da parte di quest’ultimo, Geto si palesa davanti a lui, mostrandosi come un corpo ambulante con al centro un cervello governato da un essere completamente diverso dall’ex-amico dello stregone. Prima di mostrare questa scena Itadori affronta un altro nemico, una maledizione altamente potente che ha la forma di un insetto gigante.

In questo scontro si vedono anche gli insegnamenti di Gojo nelle tecniche acquisite e mostrare dal protagonista di Jujutsu Kaisen, che a questo giro gestisce, sconfigge ed esorcizza una Maledizione per conto suo, portando a termine il combattimento anche da solo.

Tornando a Gojo invece, successivamente ad un’Espansione Territoriale potentissima fa fuori tutti i nemici intorno a lui, anche se come accennato Geto lo blocca e si palesa davanti a lui. Qui ci colleghiamo al film Jujutsu Kaisen 0, dove appunto Geto era morto per mano dello stregone supremo: ecco perché il motivo di tanto stupore da parte sua.

L’incontro è quindi inaspettato per lo stregone, visto che Geto è stato sconfitto per mano sua: ma proprio qui assistiamo ad un evento clamoroso. Geto a quanto pare è solamente un cadavere ambulante e ospita la mente e i ragionamenti di un altro essere intento a rinchiudere Gojo per non aver più problemi di nessun tipo, portando così avanti il loro malvagio piano.

L’arco narrativo di Shibuya è entrato ormai nel vivo e oltre Gojo anche tutti gli altri stanno svolgendo il loro dovere per salvare la situazione. La puntata è presente su Crunchyroll insieme al resto degli episodi, nel caso vorreste recuperare il resto della storia.

