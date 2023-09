Boruto: il manga esplora il terribile segreto del Bijuu a dieci code

Boruto ha fatto molto parlare di sé il mese scorso dopo essere tornato in seguito alla pausa di quattro mesi. Ora infatti il manga ha introdotto diversi cambiamenti, a partire dal titolo. Boruto: Thwo Blue Vortex ha già conquistato tantissimi fan anche per via dell’attesissimo salto temporale. Ora il manga è tornato con il secondo capitolo, nel quale proprio quando si credeva che fosse tutto legato al passato, Naruto riemerge ancora una volta.

Boruto Uzumaki è il figlio del Settimo Hokage tanto amato dai fan. Quest’ultimo al momento è completamente escluso dalle vicende di suo figlio. Naruto ha segnato i cuori di tantissimi fan, ma Kawaki lo ha confinato in una dimensione alternativa per impedirgli di intromettersi nei suoi piani. Masashi Kishimoto ha introdotto diversi personaggi chiave nel corso degli anni di serializzazione, tra cui il Bijuu a Dieci Code. E pare che questa entità sia ancora una minaccia. E c’è un potere sconosciuto in agguato all’interno del mostro di cui non siamo a conoscenza.

L’aggiornamento arriva dal secondo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex. In questa occasione Boruto ha cominciato a mostrare i frutti dell’allenamento con Sasuke. Quando il Villaggio della Foglia viene attaccata da Code, il giovane Uzumaki è costretto ad agire, ma lancia un inquietante avvertimento prima di andare in battaglia.

“Ritira i tuoi mostri. Tutti. Fallo adesso mentre sei ancora in grado di controllarli“, avverte il giovane Uzumaki rivolgendosi a Code. Continua promettendo che il potere del Decacoda si trasformerà presto in Code, e quell’orribile futuro è quello che Boruto cercherà di impedire che accada. Infatti il figlio di Naruto cerca di convincerlo con le buone dicendo che Code non capisce il vero orrore di Decacoda. Attualmente non è ancora troppo tardi.

Ovviamente Code non è disposto ad ascoltare ragioni. Crede che i demoni a dieci code cercheranno l’Otsutsuki, quindi potrà uccidere Boruto. Tuttavia, questo capitolo promette molto altro nel Decacoda di quanto già i fan sanno. La bestia catturata è considerata il progenitore del mondo ed è abbastanza devastante da sconvolgere personaggi come l’Eremita delle Sei Vie. Quindi, anche se potrebbe non ammetterlo, Code è decisamente fuori dalla sua portata.

Fonte – Comicbook