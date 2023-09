One Piece 1092 ha messo in atto un capitolo davvero intenso, mostrando una piccola parte dello scontro tra Luffy e Kizaru. In questo frangente abbiamo visto di come per tenere testa a Borsalino Cappello di Paglia abbia bisogno di mostrare la sua forma in Gear 5, visto che con lo Snakeman non ci è riuscito.

Prima di questo combattimento Oda ha dato spazio anche ad Akainu e Kuma, mostrando delle sequenze molto importanti della storia. Nonostante questo la conclusione dell’ultimo capitolo pubblicato vede anche un nuovo risveglio, che a quanto pare può avere a che fare con il Gear 5, Joy Boy e tanto altro, al momento sappiamo ancora poco.

Molto probabilmente sono “I Tamburi della Liberazione” il collante e l’energia di questo Robot, scaturiti proprio durante il “Risveglio” del Frutto di Luffy. Come leggiamo su Comic Book la cosa si può associare anche a Zunisha, l’elefante centenario, che alla presenza dei suoni dei tamburi ha avuto la stessa reazione.

Non è di certo un segreto l’importanza di questo Gear 5, capace di riaccendere delle vecchie emozioni e antiche macchine, senza dimenticare che probabilmente è una chiave importante per la comprensione dello ONE PIECE, senza alcun dubbio. Il Gigante di Ferro ha avuto la sua ultima attivazione 200 anni fa, quindi la sua mitologia è compresa all’interno del Secolo Vuoto.

One Piece 1092: un clamoroso cliffhanger nelle pagine finali (SPOILER)

Il profilo @newworldartur parla di “vibes” e “feeling” simili a quanto visto nel capitolo 1043, preannunciando un qualcosa di monumentale in merito. Anche il robot avrà una parte importante in questa parte finale della storia: “Questo mi sta dando una sensazione simile alla fine del 1043. Sento che sta per arrivare qualcosa di monumentale. Dio, quanto amo One Piece”.

This is giving me a feeling similar to the end of 1043. It feels like something monumental is coming. God, I love One Piece 😭 pic.twitter.com/3uhTDPa01e — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 17, 2023

“Doom Dut Da Da” sembrano ricordare appunto i tamburi sentiti nella puntata 1071 dell’anime, quindi pensandoci cosa nasconde il potere antico di questo leggendario gigante? Solamente i prossimi capitoli potranno donare risposta, ricordandovi che il capitolo potete leggerlo legalmente in inglese su MANGA Plus.

Fonte Comic Book