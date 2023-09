Tra le uscite manga Star Comics del 20 settembre 2023 si segnala il 100° numero di One Piece New Edition, la serie di culto che in questo momento è sulla cresta dell’onda grazie anche al live-action di Netflix, oltre che il romanzo A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky, tratto dal celebre film d’animazione, e il secondo volume di I Want To Be The Wall, il manga che affronta il tema dell’asessualità e dell’aromantismo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 20 settembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 20 settembre 2023

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO

di Mio Nukaga

€ 15,00

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!

Arriva finalmente sugli scaffali la light novel tratta dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, per ripercorrere con la forza delle parole l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 39

di Gosho Aoyama

€ 6,50

La donna che aveva chiesto di indagare su un presunto stalker muore a causa di un incendio divampato nella propria abitazione! Che ci sia un nesso con la serie di incendi dolosi che si stanno verificando nel quartiere di Haido? Conan non si smentisce e ha già chiaro in mente chi sia il colpevole: malgrado qualunque aspettativa, si tratta di una persona che nessuno immaginava!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 17

di Akira Toriyama

€ 15,00

Lo scontro tra terrestri e Saiyan, benché concluso con la vittoria di Goku e i suoi amici, ha lasciato sul campo diverse vittime. Riportarli in vita però non è più possibile, poiché le morti di Piccolo e di Dio hanno causato la scomparsa delle Sfere del Drago. Ma forse c’è ancora una speranza: raggiungere il pianeta d’origine di Dio, Namecc, dove si dice esistano delle altre sfere con poteri analoghi a quelle terrestri. Quel che i nostri eroi ancora non sanno è che ad attenderli troveranno un avversario ancora più forte e terribile di Vegeta…

I WANT TO BE THE WALL n. 2

QUEER n.70

di Honami Shirono

€ 7,50

UNA SERIE CHE APPROFONDISCE CON DOLCEZZA E SENSIBILITÀ LE TEMATICHE LGBTIQ+!

La vita matrimoniale di Yuriko e Gakurota prosegue tra mille perplessità. Benché trascorrano le loro giornate brancolando nel buio, i due cominciano a confrontarsi faccia a faccia… Ma le difficoltà sono appena iniziate: in occasione del loro primo viaggio insieme, infatti, due amici scopriranno il loro segreto e… incredibile a dirsi, farà la sua comparsa un rivale in amore!

MAGICAL GIRL RISUKA n. 3

STARLIGHT n.355

di Nao Emoto , NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

La feroce battaglia contro Haki Mizukura, in grado di controllare il fato e venuto per riportare Risuka nel regno dei maghi a Nagasaki, giunge finalmente alla sua conclusione. Kizutaka, che punta a usare i maghi come pedine per raggiungere i suoi scopi, si lancia in un tuffo mortale! Come andrà a finire?

MIX n. 18

MUST n.144

di Mitsuru Adachi

€ 5,50

Semifinale del torneo di Tokyo est, Istituto Meisei contro Liceo Seinan! Grazie al botta e risposta tra Toma, il lanciatore sulla bocca di tutti, e Nishimura, la partita si trasforma, come da previsioni, in un duello sul monte di lancio. Gli strikeout si accumulano uno dopo l’altro, il pubblico si infervora, l’estate si fa sempre più incandescente.

ONE PIECE NEW EDITION n. 100

GREATEST n.274

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Sul terrazzo, dove tutti gli “attori” sono ormai presenti sulla scena, Rufy e i suoi sfidano Kaido e Big Mom. Avranno elaborato una qualche strategia per battere la micidiale alleanza dei più forti?! A quale esito andrà incontro la battaglia finale di questo conflitto di livello supremo? Violentissime scosse fanno tremare l’Isola degli Orchi!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 23

SHOT n.266

di Sorata Akiduki

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Dopo il ricevimento serale a Palazzo Rugilia, Eisetsu chiede la collaborazione di Obi per verificare la veridicità delle voci secondo cui all’interno del territorio sarebbero in agguato dei rifugiati dei Bergat. Ascoltata la storia, il giorno successivo Obi si reca in visita alla residenza di Tsuruba, e qui…

TO YOUR ETERNITY n. 19

STARLIGHT n.356

di Yoshitoki Oima

€ 5,90

POTRÀ UN ESSERE IMMORTALE, SENZA FORMA E SENZA NOME, COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI “VITA”?

Fushi e compagni hanno posto fine alla sfida con il knocker di Mizuha nel rifugio sotterraneo e hanno respinto il falso Fushi. Ma oltre a quello che ha attecchito nel corpo di Yuki, esistono ancora numerosi knocker nel mondo. Per Satoru, intanto, si avvicina il momento in cui dovrà concludere la sua esistenza come osservatore…

WELCOME TO THE BALLROOM n. 5

MITICO n.297

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Dopo aver lottato fino alla fine nella Coppa Tenpei ed essere faticosamente riuscito a impedire la formazione della coppia Gaju-Shizuku, Tatara torna alla vita di tutti i giorni, portando con sé un profondo senso di soddisfazione e la consapevolezza di avere davanti molte altre sfide. Ma l’ardore della gara non si è ancora placato e il ragazzo si sente irrequieto…

