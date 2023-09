Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga debutterà a gennaio 2024

In occasione del Jump Festa di dicembre 2022 abbiamo annunciato il ritorno di Blue Exorcist sul piccolo schermo. Da quel punto non ci sono state ulteriori informazioni ma con il presente articolo vogliamo riportare che l’evento Aniplex ha rivelato il titolo, e il periodo di uscita dell’anime. Si intitolerà Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga e debutterà a gennaio 2024. Questo aggiornamento è accompagnato da un video promozionale per il nuovo anime basato sul manga scritto e disegnato Kazue Katō. L’anime sarà basato sui volumi 10-15 del manga originale di Katō.

Daisuke Yoshida sarà il regista dell’anime presso lo Studio di animazione VOLN e Toshiya Ono supervisionerà le sceneggiature della serie. Yurie Oohigashi si occuperà invece del design dei personaggi e sarà anche il direttore capo dell’animazione, mentre Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano comporranno la musica.

L’arco narrativo degli Illuminati di Shimane è il sesto arco narrativo principale del manga Blue Exorcist, che arriva un po’ dopo gli eventi dell’arco Kyoto Impure King e va dai capitoli 50 al 64.

Blue Exorcist è un manga shōnen scritto e disegnato da Kazue Kato, che ha debuttato nel 2008 sulla rivista Jump Square di Shūeisha. Dal 2009 viene serializzato sempre su Jump Square. La storia è ispirata ad alcune fiabe dei Fratelli Grimm, e infatti sono presenti diversi riferimenti biblici, aggiunti in seguito. In Italia le due stagioni sono state acquistate da Netflix.

Le vicende del manga sono ambientate in un universo composto da due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è il mondo degli umani, quello conosciuto come Assiah. Il secondo è il regno dei demoni, Gehenna. Normalmente passare da un mondo all’altro è impossibile, tuttavia alcuni demoni sono in grado di attraversare il confine e possedere gli esseri umani. Satana, il signore dei demoni ha tutto ciò che vuole alla sua portata, tranne una cosa, presente solo nel regno degli umani. Allo scopo di recuperarla ha creato Rin, suo figlio da una donna umana. Tuttavia bisognerà vedere su Rin accetterà i piani del padre o preferirà fare di testa sua, diventando un esorcista