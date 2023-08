One Piece di Netflix uscirà il 31 agosto e per l’occasione imminente si è deciso di usare il cielo per promuovere il tutto. La casa di produzione ha deciso di donare al pubblico uno bellissimo spettacolo di droni luminosi volti a formare nel cielo diversi oggetti inerenti alla serie creata da Oda, realizzando uno show davvero degno di nota.

Il tutto si è svolto in California sul molo di Santa Moncia, mostrando alcuni degli eventi più importanti e rilevanti delle avventure di Luffy, visionabili anche all’interno della prima stagione di questo tanto atteso live action. L’evento ha avuto inizio con un countdown nel cielo appunto, accompagnato dalla colonna sonora di Sonya Belousova e Giona Ostinelli, compositrici e produttrici di questa serie Netflix.

Dopo il conto alla rovescia compare il lettering di “One Piece” molto simile a quello della produzione in live action, per poi proseguire con il Padrone della scogliera, Shanks che pone il cappello di paglia sulla testa di Luffy con tanto di lacrime di quest’ultimo annesse, Luffy con il suo Gom Gom Pistol con tanto di braccio allungabile, dei cappelli di paglia e tanto altro: se volete il video è in calce:

Check out this drone show that was shown at the #ONEPIECE fan celebration at the Santa Monica Pier tonight! pic.twitter.com/ld5BhKDMxS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 25, 2023

One Piece – Netflix: uno show di Droni Luminosi a tema prepara al live action

L’uso dei droni luminosi è molto interessante e sostanzialmente va a sostituire il classico show pirotecnico, non inquinando così l’aria che respiriamo, alla fine parliamo di una manovra di marketing “green” in un certo senso e allo stesso tempo possiamo ammirare una bellissima trovata pubblicitaria.

Lo spettacolo ha voluto mostrare delle fasi salienti della vita di Luffy, vista anche la presenza di Shanks e la consegna del leggendario cappello di paglia. La serie sta ottenendo pareri positivi e uscirà su Netflix il 31 agosto, in attesa del ritorno di manga e anime.

Fonte Comic Book