Lady Oscar, City Hunter e Fairy Tail arrivano su Prime Video

Amazon Prime Video rimpolpa il proprio catalogo anime con alcuni cult e qualche novità a Settembre 2023.

Lady Oscar su Prime Video

Il 1° settembre arriva la serie anime completa di Lady Oscar.

Lady Oscar, pubblicato in Italia anche col titolo Le rose di Versailles, è un manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda. È stato serializzato in Giappone dal 21 maggio 1972 al 23 dicembre 1973 sulla rivista Margaret di Shūeisha e raccolto in nove volumi tankōbon.

La trama, ispirata alla biografia Maria Antonietta – Una vita involontariamente eroica scritta da Stefan Zweig, narra la vita della regina Maria Antonietta dall’arrivo in Francia fino alla sua morte.

Accanto a lei il personaggio immaginario Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un soldato, che stringe una profonda amicizia con la regina, ma aderirà al popolo nei tumulti antecedenti la Rivoluzione francese.

Dal manga sono stati tratti una serie di musical rappresentati dalla Takarazuka Revue a partire dal 1974, un film cinematografico diretto da Jacques Demy nel 1979 intitolato Lady Oscar e una serie televisiva anime di 40 episodi prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nello stesso anno, diretta da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki.

City Hunter su Prime Video

Sempre il 1° settembre sulla piattaforma arrivano le prime due stagioni di City Hunter.

City Hunter è un manga shōnen scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, pubblicato in Giappone sulla rivista Shōnen Jump di Shūeisha dal febbraio 1985 al novembre 1991. In Italia è stato pubblicato da Star Comics dal gennaio 1996 al marzo 1999 sulla collana Starlight, successivamente è stato ristampato da Panini Comics.

Ryo Saeba e Kaori Makimura sono un duo chiamato City Hunter, un gruppo indipendente, che agisce nell’ombra e che può essere assoldato come guardia del corpo e investigatore privato. Una serie di casi, uno dopo l’altro, scoprono piano piano il passato e le relazioni fra i personaggi tra azione, avventura e humour.

Una serie anime, prodotta da Sunrise, è stata trasmessa in Giappone su Yomiuri TV dall’aprile 1987 all’ottobre 1991 e consta di 140 episodi, divisi in quattro stagioni. Due gli spin-off prodotti: Angel Heart e City Hunter Rebirth.

Fairy Tail su Prime Video

Il 30 settembre, a fine mese, arrivano la terza e la quarta stagione di Fairy Tail, continuando gli inediti.

Fairy Tail è un manga shōnen di genere fantasy scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017.

La serie è ambientata in un mondo immaginario chiamato Earthland, dove la magia viene comprata e venduta come se fosse un bene di consumo ed è parte integrante della vita quotidiana dei suoi abitanti.

A Earthland esistono individui capaci di manipolarla, ovvero i maghi, i quali si riuniscono in organizzazioni denominate gilde per svolgere incarichi dal grado di pericolosità variabile su commissione.

Una serie anime basata sul manga è stata prodotta da A-1 Pictures con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009. Dal manga, che ha raggiunto le oltre 60 milioni di copie vendute, sono stati prodotti anche alcuni episodi OAV, due film, alcune light novel e vari videogiochi.