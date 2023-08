One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1091

One Piece prosegue il suo percorso su Weekly Shonen Jump, con quello che sarà l’ultimo arco narrativo del manga Shonen poi famoso e longevo del ultimi 20 anni. Eiichiro Oda è tra i mangaka più famosi e amati in tutto il mondo è ora più che mai riesce a tenere alta l’attenzione dei lettori.

Dopo un mese di pausa forzato, che ha permesso al mangaka di recuperare dal problema all’occhio, ora Oda attivo più che mai. Tuttavia al momento il manga sta vivendo una serializzazione poco lineare in occasione del debutto del primo live-action di sempre inspirato alle avventure di Rufy Cappello di Paglia e la sua ciurma.

Ma con il presente articolo vogliamo tornare a concentrarci proprio sul manga ed esattamente sul capitolo 1091. Dopo una serie di lunghi eventi che hanno visto i riflettori puntati su personaggi come Shanks, Teach e Garp, finalmente i Cappelli di Paglia sono tornati nel manga.

Al momento si trovano ancora sull’isola di Egghead, riuniti con Vegapunk, Bonney e tutti i satelliti compreso il traditore York che ha venduto lo scienziato al governo mondiale per diventare in Drago Celeste.

Le prime anticipazioni del capitolo 1091 arrivano direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILER2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1091 di One Piece sarà intitolato “Sentomaru“, quindi questo andamento della narrazione del manga dimostra ulteriormente come Eiichiro Oda stia cercando di dare spazio a ogni personaggio, anche secondario, nel suo arco narrativo finale.

Sentomaru è un ufficiale della Marina, a capo dell’armata del reparto scientifico del quartier generale e la guardia del corpo del dottor Vegapunk. Il suo debutto risale all’arco dell’arcipelago Sabaody, dimostrando di essere non solo incredibilmente potente, ma anche di comandare i pacifista. Ma l’attuale saga finale, ha rivelato che Sentomaru aveva dei legami con Vegapunk, così radicati da aver tradito la Marina stessa per proteggere lo scienziato.

E il capitolo 1091 sarà intitolato su questo personaggio, il quale affronterà l’ammiraglio Kizaru, contro il quale non avrà nessuna speranza. Il capitolo precedente ha inoltre confermato una forte amicizia tra i due personaggi.

Entrerà nuovamente in scena anche Lucci, che cercherà di uccidere Vegapunk, ma sarà fermato dall’intervento tempestivo di Zoro. E così come lo spadaccino anche gli altri membri della ciurma di Rufy entreranno in azione. Infatti Franky, Bonney e Lilith difenderanno la Sunny e la Vega Force 1.