Star Comics annuncia la Tote Bag esclusiva di My Hero Academia

La casa editrice italiana Star Comics ha riportato direttamente sulla sua pagina Facebook che coloro che acquisteranno almeno 4 volumi dedicati all’universo di My Hero Academia riceveranno una Tote Bag in omaggio. La borsa è realizzata in cotone e raffigurerà l’eroico protagonista principale, Deku. Dettaglio fondamentale per tutti i fan della serie shonen scritta e disegnata da Kohei Horikoshi è che questa promozione non è legata solo ai volumi della serie principale. Infatti sono compresi anche gli spin-off Vigilante – My Hero Academia Illegals, My Hero Academia Team Up Mission e My Hero Academia Hero Academia Smash!!, nonché tutti i character book, i romanzi e gli anime comics.

My Hero Academia è uno dei manga shonen più seguiti di sempre. Oltre alla serie principale, si è ramificato in spin-off, romanzi, character book e non solo. Il debutto del manga scritto e disegnato da Horikoshi sulla rivista Weekly Shōnen Jump risale al 2014 ed è attualmente in corso. Le vicende sono ambientate in un mondo di supereroi, e si concentra sulle vicende di Izuku Midoriya. Si tratta di un ragazzino che sogna di poter diventare un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In seguito, ha debuttato con la serie televisiva anime, prodotta dallo studio Bones, in Giappone dal 3 aprile 2016. L’anime si compone di sette stagioni, con l’ultima attualmente in fase di sviluppo. E oltre a questa, recentemente abbiamo annunciato che un quarto nuovo film di My Hero Academia è in fase di lavorazione.

Questo nuovo lungometraggio del franchise shonen offrirà a tutti i fan una storia originale che sarà chiaramente supervisionata da Horikoshi stesso. Per quanto riguarda l’ambientazione, il film sarà incentrato su una società in pieno collasso e sui piani iniziali dei personaggi. Inoltre seguirà la medesima linea temporale della serie anime.

L’elemento più importante e caratteristico della serie shonen è la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati “quirk”. Questi si manifestano per la prima volta all’età di quattro anni e hanno consentito lo sviluppo della categoria degli eroi, che combattono contro i supercriminali che seminano il terrore nel mondo.

Tuttavia il protagonista Izuku Midoriya, che ha sempre sognato di diventare un eroe, è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk. La sua vita cambierà quando incontrerà All Might, l’eroe più potente mai esistito.