Boruto: svelate nuove informazioni importanti su Naruto e Hinata

La saga di Naruto è entrata in una nuova era con il debutto di Boruto: Two Blue Vortex. La seconda e attesa parte del manga Boruto ha portato tutti i fan in un salto temporale di tre anni, che ora vedono il figlio del settimo Hokage lontano dal Villaggio della Foglia, fuggito con Sasuke. Naturalmente, i fan di Naruto hanno mostrato subito un forte interesse ai grandi cambiamenti di questo time-skip. Tra questi la nuova struttura della serie e il design dei personaggi principali, ormai nella loro piena adolescenza. Ma che ne è stato di Naruto?

Ricordiamo che Kawaki, il secondo figlio surrogato di Naruto ed ex contenitore di Otsutsuki, ha usato i poteri ereditati di Sukunahikona e Daikokuten di Isshiki Otsutsuki per intrappolare il Settimo e sua moglie Hinata nella stessa dimensione dello spazio in cui Isshiki immagazzinava il suo arsenale di oggetti rimpiccioliti. La fine della prima parte di Boruto ha introdotto così tanti colpi di scena che la situazione di Naruto e Hinata sembrava una preoccupazione secondaria. Boruto: Two Blue Vortex sicuramente non li mette al centro dei riflettori, ma il capitolo del ritorno si sofferma brevemente sulla situazione dei due Ninja.

Ci sono solo due pagine dedicate a Naruto e Hinata, ma la dicono lunga. Si vede Kawaki visitare la dimensione Daikokuten, osservando Naruto e Hinata, che fluttuano in uno stato di coma. Quella scena conferma che Naruto e Hinata sono messi da parte per questo salto temporale di tre anni. Soprattutto si scopre che non sono svegli e quindi non provano nemmeno a fuggire da questa dimensione. Infatti non sono coscienti.

L’abilità di Isshiki di evocare, ingrandire e utilizzare qualsiasi oggetto immagazzinato in quella dimensione, suggerisce che l’oggetto stesso è in attesa di essere “attivato” tramite evocazione.

Un solo panel non basta per capire se Naruto e Hinata siano siano invecchiati o meno in questo salto temporale di tre anni. Si potrebbe ipotizzare che andare in una sorta di stasi del sonno fermerebbe l’invecchiamento insieme a ogni altra funzione corporea. Tuttavia sarà difficile ricevere nuovi aggiornamenti sul ninja biondo, ora che tutta l’attenzione è incentrata sul figlio.

Fonte – Comicbook