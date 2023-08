My Hero Academia: annunciato il nuovo film della serie

My Hero Academia è tra i manga shonen più famosi di sempre, in corso da diversi anni ormai. Ma al momento il manga si trova nella sua fase finale e nonostante questo ci sono diversi progetti in lavorazione. Oltre alla settima stagione dell’anime, con il presente articolo vogliamo riportare che un quarto nuovo film di My Hero Academia è in fase di sviluppo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

My Hero Academia Movie 4 will have an original story supervised by Kohei Horikoshi, based on the characters' 'original plans' and following the same timeline as the TV Anime series.

The film will be set in a 'collapsed society'. More information will be revealed in the future. https://t.co/MtPnOdOD9M

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 3, 2023