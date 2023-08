Lamù: la seconda stagione dell’anime debutterà a gennaio 2024

Il sito web ufficiale del nuovo anime televisivo tratto dal manga Urusei Yatsura, Lamù, di Rumiko Takahashi ha rivelato alcune novità sulla seconda stagione dell’anime e questa debutterà a gennaio dell’anno prossimo. Il sito web ha anche svelato una nuova immagine che presenta il cast e anticipa un nuovo personaggio. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’anime è ha fatto il suo debutto come parte della programmazione Noitamina su Fuji TV a ottobre 2022. La prima metà dell’anime ha avuto una durata di sei mesi, senza interruzioni. L’intera serie dell’anime adatterà storie selezionate dal manga e si dividerà esattamente quattro parti, per durare circa un anno, anche se non consecutivamente.

La regia dell’anime di Lamù è affidata a Takahiro Kamei, che ha già lavorato in questo ruolo per titoli come Le bizzarre avventure di JoJo: Golden Wind. Masaru Yokoyama, che ha dato il suo contributo per Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, si occuperà della composizione della musica.

Lamù è in assoluto uno dei migliori manga mai scritti. Non a caso, ha lanciato la carriera di Takahashi dopo aver ricevuto un’accoglienza positiva in tutto il mondo da fan e critici. Tale successo mondiale è attestato da oltre 35 milioni di copie in circolazione. Nel 1980 ha poi vinto il Premio Shogakukan per i manga non solo nella categoria shōnen, ma anche in quella shōjo. Mentre nel 1987 ha vinto il Premio Seiun come miglior fumetto di fantascienza/fantasy.

Nel 1981, nonostante la diffidenza iniziale, Lamù riesce a diventare un’opera di culto fino a trasformarsi in un’icona della cultura pop. Il manga è arrivato in Italia, prima con la pubblicazione della casa editrice Granata Press, dal 1991 al 1995. E successivamente da Star Comics dal 1997 al 2001.

Lamù è una commedia romantica, le cui vicende ruotano attorno a uno sfortunato ragazzo umano che incontra una bellissima principessa aliena spaziale. Nella serie, il protagonista principale è il liceale donnaiolo Ataru Moroboshi, che avrà una responsabilità delicatissima. Infatti un’astronave carica di Oni arriva dallo spazio per conquistare la Terra. E l’unica possibilità di salvezza per gli umani è che un essere umano, scelto a caso da un computer, riesca a toccare le corna di Lamù entro dieci giorni. Quindi Ataru ha dieci giorni per toccare le corna di Lamù o gli alieni prenderanno il controllo della terra.

