Dragon Ball: Vegeta diventerà mai più forte di Goku?

In Dragon Ball quella tra Goku e Vegeta è un paragone ormai acclarato e sempreverde, ma il Principe dei Saiyan potrà mai diventare effettivamente più forte di Goku? Se pensiamo allo scontro iniziale nella Saga dei Saiyan, Vegeta tiene testa a Goku in una maniera impressionante e possiamo dire che quest’ultimo è spesso in vantaggio durante la battaglia.

Il protagonista di Dragon Ball ne esce con le ossa rotte se ben ricordate. e anche se Vegeta è ridotto lo stesso in quel caso lo abbiamo visto spesso in vantaggio. Un’altra potenziale vittoria arriva durante la saga di Majin Buu, quando il Principe diventa “Majin Vegeta”, un guerriero dalla forza straordinaria: anche lì Kakarot ha la peggio.

La sconfitta più recente di Goku è avvenuta alla fine del nuovo lungometraggio animato DBS: Super Hero, dove in una scena dei titoli di coda Vegeta batte il suo avversario, sancendo così un nuovo punto per lui. Questo non dimostra nulla ma possiamo notare di come nella storia del franchise Vegeta abbia avute le sue vittorie, mettendolo sulla strada giusta per diventare più potente di Goku.

Dragon Ball: le sconfitte e l’umiliazione di Vegeta

Vegeta ha sempre inseguito Goku, tranne per qualche vittoria come accennato e il pubblico proprio per questo vorrebbe una ribalta da parte del personaggio, sempre in crescita e con un’evoluzione importante nel corso della storia. Fin dal suo arrivo in Dragon Ball Z il personaggio ha sempre avuto un ego enorme, ridotto piano piano successivamente alle umiliazioni, le esperienze e le sconfitte ricevute.

L’accettazione di se stesso arriva quando viene massacrato da Freezer, vivendo e morendo anche, con la consapevolezza di non diventare un Super Saiyan, cosa successa a Goku poi, come ben sappiamo.

Lo sblocco di questa forma può scaturire con la visione della morte di una persona cara, ma per Vegeta il fattore scatenante della sua prima trasformazione in SSJ è stata proprio la sua distruzione mentale, la sua sofferenza, chiave per lo sbocco del suo potenziale appunto, a differenza di tutti gli atri.

Parlando invece del Super Saiyan God, anche qui Vegeta lo raggiunge da solo, mentre Goku deve essere assistito e anche aiutato nella trasformazione da alcune divinità: questo è un chiaro vantaggio del Principe dei Saiyan. Come se non bastasse il guerriero è anche l’unico Saiyan a saltare una forma (SSJ 3) arrivando direttamente a quelle successive.

Vegeta potrebbe diventare più potente di Goku alla fine della serie?

Come leggiamo su CBR Vegeta ha anche “saltato” la trasformazione “Ultra Istinto”. al momento uno stato singolare a cui anche Goku ancora deve far fronte. Nonostante il vantaggio di questa forma nel reagire indipendentemente dalla volontà di Goku, questa risulta anche un’arma a doppio taglio, vista la mancanza di controllo totale nel combattimento.

Su questa base Vegeta sviluppa la forma Ultra Ego, nettamente e potenzialmente più forte dell’Ultra Istinto, vista la sua capacità di controllo che la trasformazione di Kakarot sostanzialmente non ha. In più la trasformazione di Vegeta permette e quest’ultimo di diventare più forte a ogni danno subito.

Come se non bastasse per regolarizzare e potenziare il controllo della sua trasformazione Vegeta sta utilizzando la tecnica della meditazione di Jiren per crescere spiritualmente, così come abbiamo visto nell’ultimo film pubblicato. Quella delle sconfitte è un requisito fondamentale per crescere e se l’Ultra Ego si basa proprio su questo per essere più potente, statisticamente Vegeta potrebbe anche diventare più forte di Goku.

Goku ha basato la sua crescita di forza proprio in base alle sconfitte e alla impossibilità di non riuscire a fronteggiare un nemico. Spesso i villain sono stati battuti con la Sfera Genkidama o altri attacchi del genere, dimostrando il come anche il protagonista di Dragon Ball abbia dei limiti.

La capacità di Vegeta di trarre sconfitta dalla sofferenza e dalla consapevolezza dei suoi limiti lo hanno elevato in un certo senso al suo amico/nemico, anche se quest’ultimo al momento sembra più forte. Detto questo l’allenamento mentale per lo spirito potrebbe condurre il Principe dei Saiyan a un livello superiore e magari un giorno sarà lui a correre in avanti mentre Goku lo insegue.

