Tra le uscite manga Star Comics del 23 agosto 2023 si segnala il primo volume di Promise Cinderella, la nuova serie in sedici numeri di Oreco Tachibana da cui è stato tratto anche una serie TV di successo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 agosto 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 23 agosto 2023

A SIGN OF AFFECTION n. 7

AMICI n.300

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Le cose tra Yuki e Itsuomi vanno alla grande! E mentre anche per Oshi, l’amico d’infanzia di Yuki, e per Emma e Shin, gli amici di Itsuomi, le cose cominciano a cambiare, il giovane senpai se ne esce con una proposta sorprendente!

A SIGN OF AFFECTION n. 7

LIMITED EDITION CON LIBRETTO SPECIALE

AMICI LIMITED n.300

di suu Morishita

€ 9,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Per celebrare l’uscita del settimo volume, Star Comics ha realizzato anche un’edizione a tiratura limitata con allegato un imperdibile booklet a colori di 32 pagine contenente una special illustration gallery e un episodio inedito!

Le cose tra Yuki e Itsuomi vanno alla grande! E mentre anche per Oshi, l'amico d'infanzia di Yuki, e per Emma e Shin, gli amici di Itsuomi, le cose cominciano a cambiare, il giovane senpai se ne esce con una proposta sorprendente!

INUYASHA WIDE EDITION n. 12

NEVERLAND n.363

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Il mezzodemone riacquista i poteri perduti durante il novilunio e ha la meglio sulla nemica, che però viene salvata dai demoni di Naraku. Kagura rivelerà all’odiato genitore il segreto di Inuyasha? E quale pericolo incombe su Miroku e Sango?

L’INNOMINABILE SORELLA n. 6

STORIE DI KAPPA n.327

di Iida Pochi

€ 6,50

L’IMMAGINARIO LOVECRAFTIANO… COME NON L’AVEVATE MAI VISTO PRIMA!

Mentre Yu e Chiyo trascorrono serenamente i propri giorni come fratello e sorella, Ryo, ormai dimesso dall’ospedale, non smette di cercare un modo per riportare l’amata Yuko nel regno dei vivi. Ma Haru, alla quale gli sforzi dell’uomo non sono passati inosservati, ha in mente qualcosa…

LET’S HAIKYU!? n. 2

TARGET n.134

di Haruichi Furudate , Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Hinata è arrivato al turno preliminare del torneo interliceale insieme ai suoi affidabili (be’…) compagni. Ma ad attenderlo ci sono dei temibili rivali! Riuscirà il club di volley del liceo Karasuno a vincere e qualificarsi per il torneo nazionale?!

MASHLE n. 12

TARGET n.135

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Nel bel mezzo dell’esame finale per diventare Illuminato Divino si presentano all’improvviso Innocent Zero e Doom, il maggiore dei suoi cinque figli! Mash affronta quest’ultimo, che ha dei poteri soverchianti, ma il suo corpo subisce una misteriosa mutazione…

PROMISE CINDERELLA n. 1

AMICI n.301

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Hayame ha sempre condotto una modesta e tranquilla vita da casalinga, fino a quando non si ritrova improvvisamente ad affrontare un divorzio. Per di più viene, finisce per essere rapinata e viene lasciata per strada senza un soldo… Tra le numerose difficoltà che deve affrontare c’è anche Issei, un liceale subdolo e scontroso, ma estremamente ricco. L’incontro con il ragazzo rivoluzionerà la vita di Hayame… Preparatevi a un’esilarante storia ricca di gag, bisticci e… dolcezza!

Arriva il fortunato manga sentimentale di Oreco Tachibana, che ha dato origine alla serie TV disponibile su Viki Rakuten!

SOLO LEVELING n. 14

MANHWA n.96

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Grazie al provvidenziale arrivo di Jinwoo Sung sull’isola Jeju, la squadra degli hunter coreani riesce a salvarsi e a portare a termine il raid con successo, malgrado le gravi perdite subite. Ma all’orizzonte si preannunciano nuove, temibili minacce…

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 4

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

La conclusione del torneo della regione di Seoul si avvicina, e i vincitori si preparano per la competizione nazionale. I prossimi scontri promettono di essere spietati… E mentre una tragedia colpisce l’organizzazione del G.O.H., il passato di Jin Mori rischia di riaffiorare. Quali oscuri segreti verranno rivelati?

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 6

BOX VUOTO

COFANETTO n.6

di Nakaba Suzuki

€ 3,50

BOX VUOTO

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Box vuoto per contenere “The Seven Deadly Sins” voll. 31-36.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 7

STAR COLLECTION n.40

di Nakaba Suzuki

€ 26,00

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 37-41.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 7

BOX VUOTO

COFANETTO n.7

di Nakaba Suzuki

€ 3,50

BOX VUOTO

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Box vuoto per contenere “The Seven Deadly Sins” voll. 37-41.

TOKYO ALIENS n. 5

STORIE DI KAPPA n.328

di NAOE

€ 6,50

Akira finisce per essere attaccato dalla creatura al centro dei loschi traffici e si ritrova in guai seri. Amamiya, dal canto suo, non sembra avere alcuna intenzione di aiutarlo… Non appena vede ciò che la forma di vita spaziale ha rigettato, tuttavia, la sua ira esplode!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 39

TURN OVER n.273

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

La guerra tra il Regno di Koka e il Kai del Sud si fa sempre più violenta. Hak, infiltratosi tra le file dell’esercito nemico, si muove in modo da aiutare di nascosto i suoi compagni. Quando però si imbatte nel generale Ra-an, con cui ha già combattuto in precedenza, la sua vera identità viene scoperta…