One Piece: da cosa deriva la forza “Cartoonesca” di Luffy? (SPOILER)

L’anime di One Piece ha introdotto una nuova e potente forma di Luffy, il Gear 5, ottenendo così il potere più ridicolo del mondo. Il capitano dei Mugiwara ha la capacità di deformare a suo piacimento il mondo intorno a lui, grazie all’adattamento del suo autore ispirato ai cartoon anni ’30. Proprio per questo possiamo dire che il protagonista di One Piece brandisce la “Toon Force”.

Questa abilità si basa appunto sul Risveglio del Frutto de Diavolo e distingue Luffy da tutti gli altri. Dimenticatevi forme dal design perfetto e dall’aspetto spaventoso e fate spazio a una trasformazione che sembra essere uscita da Tom&Jerry piuttosto che da One Piece (anche se nell’opera in questione sono sempre state presenti forme stravaganti ndr).

Questo concetto di “Toon Force” inserito da Luffy permetterà a quest’ultimo di modificare la fisica all’interno di One Piece, scombussolando tutti gli equilibri a cui i personaggi della storia e il pubblico erano abituati. Sostanzialmente il tale forza è questa e vuole descrivere in gergo come viene trattata la fisica all’interno del cartoni animati citati precedenza e anche negli altri articoli.

Questa distorsione della fisica dimostra anche di come il personaggio che usa tale situazione a suo vantaggio è consapevole di essere all’interno di un cartone animato, dove come ben sappiamo non esistono delle leggi fisiche e via discorrendo. Su questo piano possiamo considerare tali personaggi come delle “Divinità” all’interno dei rispettivi cartoni.

Cosa è la “Toon Force”? (SPOILER)

Alla fine anche Oda si basa su questo concetto e per questo nessuno riesce a fare in One Piece quanto fatto da Luffy con il Gear 5. Ovviamente non sappiamo ancora della consapevolezza di Luffy e quindi non possiamo ancora definire la trasformazione come una vera e propria “Toon Force”. Come se non bastasse il protagonista di One Piece è ancora ostacolato dalla sua stanchezza e fatica derivante dall’uso della forza.

