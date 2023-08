Attack on Titan è uno dei manga più amati e apprezzati nel mondo durante gli ultimi anni, dove una degna trasposizione animata ha fatto di certo la sua parte. Con la serializzazione conclusasi da anni, MAPPA sta lavorando al gran finale dell’anime, con la prima parte pubblicata il 3 marzo nel mondo grazie a Crunchyroll.

Oggi l’autore originale Hajime Isayama ha condiviso e realizzato un art a tine horror per un occasione speciale, mostrando al pubblico ancora una volta i suoi personaggi. Il disegno è per il Museo di Attack on Titan di Hita, in Giappone, dove col tempo è diventata una tappa obbligatoria per tutti gli appassionati del franchise.

Tra le “portate principali” presenti nel Museo, il mangaka ogni tot decide di disegnare un nuovo pezzo per la mostra, come questo visionabile in calce rappresentanti alcune delle figure di Attack on Titan a tinte horror, con uno stile “grunge” se vogliamo.

A quanto pare l’autore ha immaginato se stesso come un Gigante del mondo da lui stesso creato, dove cerca di mangiare dei volti noti della sua storia. Una trovata molto simpatica e interessante da ammirare, anche se come accennato il sensei ha voluto donare un tocco orrorifico al tutto, così come da anni siamo abituati nella vicenda originale.

New Attack on Titan illustration by Hajime Isayama pic.twitter.com/3fzGBZbUPk — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) August 10, 2023

Eren, Mikasa, Reiner, Armin e Bertholt stanno scappando dal loro autore, dove con una corsa inquietante sta per raggiungere e fare a pezzi tutti, anche se alcuni sembrano essere più fortunati, dato che stando avanti sembrano avere più vantaggio. Nulla di diverso da quanto affrontato dai protagonisti del manga nel corso di questi anni: alla fine cambia solamente il volto del Gigante da combattere.

Dopo la prima parte nel 2023 sarà pubblicato anche il finale definitivo dell’anime durante il periodo autunnale, in attesa di mostrare a tutti gli altri la fine di questa grande storia. Cosa ne pensate della nuova illustrazione?

Fonte Comic Book