One Piece: il manga è andato in pausa spesso per via della serie Netflix

A quanto pare le pause inerenti al manga di One Piece hanno a che fare con la realizzazione della serie Netflix. Stando alle parole di Oda condivise dal profilo @OP_SPOILERS2023 il motivo dietro le ripetute pause del manga sembra essere proprio la serie live action. Essendo il supervisore assoluto è anche normale che abbia un carico di lavoro elevato, vista anche l’uscita imminente della serie.

Il messaggio è stato condiviso di recente dall’autore Eiichiro Oda, al momento alle prese con più progetti insieme. Rammentiamo anche che in questi anni il mangaka ha lavorato al videogioco “Odyssey” tra le tante cose, e come se non bastasse è dovuto andare spesso in Sud Africa per dare una mano e varie consigli al live action appunto.

︎Oda si scusa per le interruzioni che One Piece ha avuto ultimamente a causa del suo lavoro su One Piece Netflix Live Action.”

#ONEPIECE1089

Eiichiro Oda Message in WSJ Issue No. 36-37:

“Sorry for the inconsistent schedule before the release of the Netflix show.”

▪︎ Oda apologizes for the breaks One Piece has had lately due to his work on One Piece Netflix Live Action Series.

August 2, 2023