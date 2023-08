One Piece uscirà con la sua versione live action il 31 agosto su Netflix, successivamente alla pubblicazione ufficiale del primo trailer che da come potevamo percepire ha diviso il due il fandom. Tra discorsi sulla fedeltà generale dell’opera esiste una cosa che ha accomunato tutto il fandom: il cast. I personaggi principali che interpreteranno i Mugiwara sono stati scelti accuratamente dalla produzione, che li ha resi simili se non uguali alla controparte originale.

Come leggiamo su Comic Book infatti, che ha condiviso un post di @newworldartur possiamo notare di come Emily Rudd, interprete di Nami, sia sempre più adatta per il ruolo, grazie anche a una foto dal set richiamante un outfit iconico visto nelle prime art di Oda per la realizzazione del personaggio.

Anche qui siamo di fronte a una foto virale con quasi 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, che mette in risalto uno dei design creati da Oda per il personaggio di Nami più di 20 anni fa, poco prima di decidere la versione ufficiale che noi tutti conosciamo.

Nami will wear one of her early designs in the One Piece Live Action! pic.twitter.com/pIp3YTR8Sq — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 8, 2023

Da come vedete l’attrice indossa gli stessi abiti della foto sulla destra con al centro la navigatrice dei Mugiwara, rammentando ancora tutto l’amore di Netflix e il rispetto riguardante la storica opera di Eiichiro Oda, dove con l’avvento del Gear 5 e l’annuncio della saga finale ha raccolto addirittura nuovo pubblico.

One Piece – Netflix: Emily Rudd è sempre più simile alla versione originale di Nami

Il design steampunk visionabile in foto era uno dei concept di Oda per il personaggio in questione, diventato poi più semplice e “pulito” rispetto a una delle versioni sperimentali. A quanto pare Netflix vuole donare nuova linfa vitale a questo design, come accennato una versione non ufficiale del personaggio.

L’adattamento in live action uscirà sulla piattaforma streaming il 31 agosto e da come ben sapete sarà composto da 8 episodi dalla durata di circa 1 ora. Cosa ne pensate della foto discussa in questa sede?

Fonte Comic Book