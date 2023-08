One Piece – Netflix: lo showrunner vorrebbe la serie più “leggera” possibile

One Piece di Netflix debutterà sulla piattaforma streaming il 31 agosto e ovviamente nel corso di questi giorni la produzione sta pubblicando immagini e interviste, insieme alle dichiarazioni di attori e showrunner, così come possiamo leggere su Comic Book.

Matt Owens ha parlato di come la serie live action sia rimasta di più sul lato leggero della storia di Oda, lasciando le parti più oscure da parte al momento, anche se alla fine la storia originale ne contiene davvero pochi, o meglio sono gestiti in maniera tale da alleggerire spesso le cose.

In una delle sue ultime dichiarazioni lo showrunner della serie Netflix ha infatti ricalcato tale decisione, spiegando il come la serie Netflix non voglia cadere anch’essa nel baratro delle produzioni inutilmente oscure: “Le ultime grandi produzioni a livello di serie televisive sono davvero oscure, anche se alla fine mi piacciono molto.

Volevamo anche noi costruire quelle solide strutture presenti in queste serie televisive, anche se abbiamo deciso di gestire il tutto in una maniera più leggera, ottimistica, rispetto agli altri racconti. Vogliamo accostarci a loro, ma vogliamo farlo come se fossimo un faro stracolmo di luce, lasciando da parte l’oscurità.”

One Piece – Netflix: lo showrunner vorrebbe la serie più “leggera” possibile

Con One Piece è stato sicuramente più facile vista la sua natura ironica e spesso leggera appunto, anche se non manca di momenti drammatici e altamente commoventi. Detto questo lo showrunner ha deciso insieme alla produzione di donare un volto allegro al live action Netflix, senza cadere inutilmente nell’oscurità che caratterizza tante produzioni fatte nell’ultimo periodo.

Questo è probabilmente un valore aggiunto senza dubbio, specie se parliamo della sorta di “fedeltà” comprensiva dell’opera originale, al momento, analizzando le nuove immagini molto simile alla controparte originale. Recentemente è stato pubblicato anche l’episodio 1071 con al centro il Gear Fifth.

Fonte Comic Book