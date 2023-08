Scopriamo chi sono i personaggi secondari che hanno compiuto imprese in One Piece

Nel corso della sua longeva serializzazione, One Piece ha introdotto tanti personaggi. Chiaramente molti di questi hanno goduto di poco spazio in quanto personaggi secondari legati solo ad uno specifico arco narrativo. Comunemente i personaggi secondari servono ad arricchire la storia del protagonista principale e spesso la loro influenza o passato si estende sulle vicende di altri personaggi molto vicini a quello principale. Ad esempio, Rufy è il protagonista principale, e tutti i suoi compagni di ciurma sono di supporto al manga. Questo fa di loro dei personaggi di assoluto rilievo, mentre ce ne sono altri che una volta concluso un arco narrativo, non sono più ricomparsi.

E con la presente discussione vogliamo cercare di analizzare e individuare i 5 personaggi secondari che hanno compiuto imprese in One Piece. Il nostro obiettivo è sottolineare che per il coraggio e la forza fisica che hanno mostrato in battaglia meriterebbero maggiore considerazione.

One Piece – I 5 personaggi secondari che hanno compiuto imprese

Wyper Dorton Zeff Montblanc Noland Pell

5) PELL

Pell è uno dei due ufficiali del corpo di guardia del regno di Alabasta, ed è considerato il guerriero più forte. Questo personaggio va inserito in questa lista per via del sacrificio prodigioso e tempestivo che lo ha reso protagonista durante l’assalto di Crocodile per la conquista del Regno di Alabasta. Di fatto, nel momento più critico della lotta e della rivolta del popolo, la principessa Bibi scopre che c’è una bomba a orologeria. Di conseguenza per sventare questo pericolo imminente dimostra di avere tantissimo coraggio ma soprattutto una forza fisica notevole. Infatti ha dimostrato di possedere una notevole forza, in quanto riesce a portare in cielo una bomba di metallo molto più grande di lui. Si scopre, con grande sorpresa, che è riuscito a sopravvivere ad un’esplosione progettata per uccidere migliaia di persone.

4) DORTON

Dorton è il re del regno di Sakura ed in passato è stato il capo della guardia cittadina. Durante l’arco di Drum ha dimostrato una lealtà verso la giustizia e soprattutto una coerenza con i suoi ideali di giustizia, quando ha voltato le spalle allo spietato Wapol. Inoltre è un abile combattente, tanto da essere stato nominato in passato capo della guardia cittadina. In combattimento, è stato abbastanza forte da riuscire a colpire di sorpresa un individuo del calibro di Wapol e da sconfiggere numerose guardie di quest’ultimo. Parte del merito va sicuramente Frutto del Diavolo che ha mangiato, un Cow Cow modello bison di tipo Zoo Zoo. Questo gli permette di trasformarsi in un bisonte e in un ibrido. Grazie a tale trasformazione, ottiene una velocità ed una forza notevoli che gli permettono di sconfiggere molti nemici in una manciata di secondi.

3) WYPER

In questa lista andava riportato anche Wyper, uno Shandia che fa parte delle guardie del dio. Si tratta di un guerriero riconosciuto come quello più forte tra tutti gli Shandia. La sua forza e la sua abilità nell’utilizzo dei Dial gli ha infatti permesso di sconfiggere Shura, un sacerdote di Ener, così come di tenere testa a Rufy e a Zoro. Lo stesso Ener ha elogiato le capacità di Wiper al termine del loro scontro. Wiper utilizza il Burn Bazooka che può spare normali proiettili o, quando equipaggiato con un Breath Dial, fiammate di colore blu chiaro generate dalla combustione del gas rilasciato dal Dial. La sua resistenza è poi quasi fuori dal comune, in quanto è riuscito a resistere per diverso tempo agli attacchi di Ener.

2) ZEFF

Un altro personaggio di grande spessore per un membro della ciurma di Rufy è Zeff. Parliamo del il capocuoco del Baratie che ha realizzato un’impresa sovrumana e quasi impossibile da immaginare, quando ha salvato la vita a un giovane Sanji. Di fatto al loro primo incontro, Zeff scoprì che avevano lo stesso sogno e perciò decise di salvarlo. Per non farlo morire di fame, decise di nutrirsi della sua stessa gamba lasciando al bambino tutte le razioni di cibo che possedeva.

Questo dimostra che tipo di personaggio sia, e nonostante sia solito comportarsi in maniera molto dura con Sanji, in realtà ha molto a cuore il ragazzo, di cui è stato il mentore. Nel corso degli anni, ha insegnato a Sanji che non bisogna utilizzare in alcun modo la violenza contro le donne, minacciando di picchiarlo se mai avesse dimenticato quella lezione. Zeff si è anche dichiarato genitore di Sanji, il quale a sua volta lo considera un vero e proprio padre.

1) MONTBLANC NOLAND

In cima a questa lista si trova Montblanc Noland, un ammiraglio del regno di Lvneel vissuto quattrocento anni fa. Si parla di questo personaggio prima della saga di Skypea. Quando era in vita, nel corso delle sue esplorazioni, ha visitato moltissime terre. Ma, dopo la sua morte è stato etichettato come il bugiardo per antonomasia in tutto il mare settentrionale. In realtà Noland era un uomo onesto, buono e coraggioso che si curava della gente. Era sempre felice, aveva una forte determinazione ed era cordiale, anche se il suo unico difetto era che agiva senza consultare le persone prima di farlo.

Ha condotto imprese degne di nota, e Noland ha anche dimostrato di essere molto forte in combattimento, sia a mani nude che con la spada. Con essa ha ucciso un Re del mare sott’acqua per nutrire il suo equipaggio e ha decapitato il gigantesco serpente Kashi. Tale impresa è da considerarsi particolarmente straordinaria, considerando come Zoro e Wiper insieme non siano riusciti nemmeno a ferire Nola, grossa quanto lo era Kashi. Ha saputo inoltre combattere alla pari con Calgara, il guerriero più forte della storia degli Shandia.