Goodbye, Donglees! recensione dell’anime ora in home video

Federico Vascotto 2023-10-05T10:25:41+02:00 Goodbye, DonGlees! – Ultralimited Edition Blu-ray + 6 Special Cards + Book (Blu-ray) SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 1 Durata: 95 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.976fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Arriva direttamente in home video con Plaion Pictures e Anime Factory da noi Goodbye, Donglees! l’anime che è un romanzo di formazione. Il debutto alla regia cinematografica della talentuosa Atsuko Ishizuka (A Place Further Than the Universe) con un soggetto originale, realizzato dal celebre studio Madhouse (Paranoia Agent, La ragazza che saltava nel tempo, Paprika – Sognando un sogno), presentato in concorso al Festival di Annecy 2022 e candidato ai Mainichi Film Awards 2023.

Un coming of age nella tradizione di classici del cinema come Stand by me – Ricordo di un’estate e I Goonies​ che arriva, in esclusiva per il sito Fan Factory, in una ricchissima Ultralimited Edition numerata 1.000 copie con Blu-ray + 6 Special Cards + Book e contenuti esclusivi. Ma vediamo nel dettaglio.

Goodbye, Donglees! il film

Roma è un ragazzo che vive in una città di campagna a poca distanza da Tokyo. Non riuscendo ad ambientarsi nel suo circondario forma un team di due sole persone, i “DonGlees”, con un soggetto poco integrato come lui, Toto. Anche se Toto è andato in una scuola superiore di Tokyo e si sono separati, il loro rapporto non è certo cambiato. Vacanze estive della prima superiore.

Tutto iniziò da un commento estemporaneo di Drop, che si era appena unito ai “DonGlees”. Roma e Toto, che per essersi fatti trascinare dalle parole di Drop sono stati incastrati come colpevoli di un incendio montano, si vedono costretti ad andare alla ricerca di un drone sparito al di là del cielo per trovare una prova della loro innocenza. La piccola avventura di un’estate si evolverà infine in una grande avventura che cambierà radicalmente la vita dei ragazzi.

Goodbye, Donglees! è un viaggio che è tanto in mezzo alle avversità del bosco quanto metaforico della crescita dei tre protagonisti, di cui il più piccolo si rivelerà pieno di sorprese e con un grande dolore nel cuore. Un finale quasi catartico e soprattutto magico per una storia estremamente vera e reale, ancorata all’oggi e ai social media, ma allo stesso tempo perduta in un tempo che non c’è più, nella nostalgia e nei ricordi. Sono al bivio verso l’età adulta e devono iniziare a guardare in faccia al futuro.

Goodbye, Donglees! l’Ultralimited Edition in home video

Con le Ultralimited Edition Anime Factory e Plaion Pictures si superano sempre e Goodbye, Donglees! non fa eccezione. Si presenta come un Cofanetto Digipack con artwork esclusivo illustrato dal character designer del film Takahiro Yoshimatsu, un Booklet di 30 pagine con interviste al cast e alla crew, approfondimenti, note di produzione e gallery esclusive e bellissime da sfogliare e ammirare.

Ci sono inoltre un Book di 164 pagine con una raccolta di storyboard dal film, suggestivi e immersivi, insieme a 3 miniposter 30x40cm. Non è finita qui: immancabili le 6 cartoline da collezione con i momenti clou della pellicola. Tanti elementi per catturare nuovamente lo spirito di grande speranza e profonda fiducia nel futuro nonostante le avversità e i traumi adolescenziali dei tre giovani protagonisti.

I contenuti speciali contenuti nel disco blu-ray non sono da meno, anche se avrebbero potuto essere più ricchi: Teaser, Original Preview, Spot TV, CM, PV, Trailer italiano. Tutto materiale video promozionale, poiché le interviste e il making of per raccontare il dietro le quinte della realizzazione del film sono presenti nel corposo materiale cartaceo.