Baki Hanma: la seconda stagione presenta un cameo di Barack Obama

La seconda stagione di Baki Hanma ha debuttato su Netflix e mentre la seconda stagione è sicuramente incentrata sull’uomo delle caverne Pickle, l’anime ha presentato un altro personaggio dall’aspetto molto simile a una nota figura politica importante a livello mondiale.

Baki non ha avuto problemi a introdurre nuove iterazioni di personaggi della vita reale nella sua storia. Infatti la stagione precedente ha introdotto personaggi come Mike Tyson e Che Guevara. Ora, un ex presidente degli Stati Uniti ha debuttato nell’anime. E possiamo confermare che si tratta di una interpretazione di Barack Obama.

Chiaramente questo personaggio non ha lo stesso nome dell’ex presidente degli Stati Uniti. Tuttavia si avvicina molto in quanto si chiama invece Barack Ozma. Inoltre non è il primo presidente degli Stati Uniti ad apparire nell’adattamento anime di Baki. Infatti in quella precedente, la seconda stagione prodotta da Dynamic Planning ha mostrato l’ex presidente George W. Bush. In un’esilarante colpo di scena, Yujiro è entrato in azione, facendosi guidare dall’ex presidente, dimostrando quanto sia potente l'”Orco”. Se l’adattamento anime dovesse continuare a seguire il manga, ci sono poche altre figure politiche che faranno parte dell’universo Baki.

Nella seconda stagione di Baki Hanma, Barack Ozma ha un incontro faccia a faccia con Yujiro e in questa occasione è possibile scoprire la sua somiglianza con Obama. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider billdozer777. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yes we can!!!

I am beyond honored to announce that I am President Obama (Ozma) in Baki!!

Seriously, growing up as a black kid and seeing someone who looks like me become president was incredibly inspiring!

(Literally thanks @BarackObama)

Big thanks to @AtlasTalent & Studiopolis! pic.twitter.com/8ZWYvTYefB — Bill Butts (@billdozer777) July 26, 2023

La seconda stagione di Baki Hanma sarà divisa in due parti, e attualmente è possibile vedere su Netflix la prima parte che sarà di tredici episodi. Il ritorno della serie shonen sul piccolo schermo vede Baki e gli altri personaggi di rilievo combattere contro il Neanderthal noto come Pickle. Per quanto riguarda la seconda parte, questa arriverà il mese prossimo, dove i fan potranno finalmente assistere alla tanto attesa rivincita tra Baki e suo padre.

Baki Hanma è un manga scritto e disegnato da Keisuke Itagaki. Il suo debutto risale al 1991 con una serializzazione che si è conclusa nel 1999 sulla rivista Weekly Shōnen Champion.

