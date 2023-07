Bleach: l’Anime rivela ufficialmente il Bankai di Shinji

Bleach è tornato sul piccolo schermo con la seconda parte dell’arco de La Guerra dei Mille Anni. Questo vuol dire che i fan potranno finalmente tornare a guardare le nuove vicende tra i Quincy e i Mietitori di anime con i nuovi episodi dell’anime. Ci saranno tante novità in questa seconda pare e con il presente articolo ne riportiamo una. Il nuovo episodio di Bleach ha finalmente introdotto il Bankai di Shinji Hirako.

Questo è uno dei momenti più attesi della seconda parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Separazione, insieme alla rivelazione di Tite Kubo, secondo il quale ci saranno alcuni momenti nell’anime mai disegnati nelle pagine dell’arco finale originale del manga Bleach. Tra questi contenuti inediti rientra proprio il Bankai di Shinji.

Il Bankai di Shinji si è mostrato la prima volta nello spin-off del romanzo intitolato Can’t Fear Your Own World, ma mai nel manga. E ora, finalmente, i fan hanno potuto vedere questo Bankai in azione dopo tutti questi anni. Questo potere di Shinji consiste in un bocciolo di fiore dorato che emette una nebbia rosa. Ed è pericolosa anche per i suoi stessi alleati. Il motivo è legato al fatto che porta sia i suoi compagni che i suoi nemici a credere di essere nemici, portandoli ad attaccarsi a vicenda. Per vedere in anteprima il Bankai in azione, di seguito ne riportiamo il contenuto:

Bleach: La Guerra dei Mille Anni 2 – Separazione, ha ufficialmente trasmesso i primi tre episodi su Disney+. L’episodio 16 è intitolato “La virulenza fondamentale” e si apre con Mayuri che riceve una chiamata da Urahara, rimasto a Hueco Mundo per cercare un modo per reclamare il Bankai rubato da tutti. Urahara afferma di essere riuscito a trovare una soluzione in base ai dati ottenuti dalla sua precedente battaglia. Quindi è questo il motivo per cui Shinji riesce a rilasciare il suo Bankai per la prima volta nel franchise shonen di Kubo. E, sebbene non è ancora capace di controllarlo come fanno i suoi compagni, tutti i fan non potranno che essere entusiasti di vederlo per la prima volta e scoprire il vero potenziale di Shinji.

