Lazarus: primo trailer ufficiale dell’anime diretto da Shinichiro Watanabe

Recentemente abbiamo riportato che Shinichiro Watanabe avrebbe lavorato ad un progetto anime intitolato Lazarus. E l’evento “Toonami on the Green” dell’Adult Swim Festival al Comic-Con International ha presentato il primo trailer ufficiale di Lazarus, visibile in cima al presente articolo. Si tratta del nuovo anime originale di Toonami con Shinichiro Watanabe, famoso per aver diretto Cowboy Bebop, che vedrà anche il contributo dello studio di animazione MAPPA.

Watanabe era presente all’evento e ha anche mostrato in anteprima il design dei personaggi e la grafica del progetto. Lo staff ha affermato che l’obiettivo è di portare a termine il progetto anime entro il 2024. Tuttavia non abbiamo modo di riportare una possibile finestra di rilascio.

Il vicepresidente senior e capo delle serie anime e d’azione di Adult Swim, Jason DeMarco ha confermato che Watanabe dirigerà ogni episodio. Chad Stahelski, regista di John Wick progetterà le sequenze d’azione di Lazatus.

Il progetto anime di Adult Swim sarà ambientato nel 2052, caratterizzato da un’era di pace e prosperità senza precedenti che prevale in tutto il mondo. Il motivo principale è legato al fatto che l’umanità è libera da ogni forma di dolore e sofferenza. Il neuroscienziato vincitore del premio Nobel Dr. Skinner ha sviluppato un farmaco miracoloso chiamato Hapuna.

Hapuna diventa quindi onnipresente ed essenziale. Tuttavia, subito dopo l’introduzione del farmaco, il dottor Skinner scompare. Tre anni dopo, il mondo è andato avanti. E il dottor Skinner è tornato, ma come presagio di sventura. Infatti annuncia che Hapuna ha una breve emivita. Tutti quelli che l’hanno preso moriranno circa tre anni dopo.

In risposta a questa minaccia, una task force speciale di 5 agenti viene riunita da tutto il mondo per salvare l’umanità dal piano di Skinner. Questo gruppo si chiama come l’anime, Lazarus (“Lazzaro”). L’obiettivo ora è di trovare Skinner e sviluppare un vaccino prima dello scadere dei tre anni.

Watanabe ha diretto importanti produzioni come Cowboy Bebop, Macross Plus, Space Dandy, Carole & Tuesday e Terror in Resonance. Ha anche diretto il cortometraggio anime “Blade Runner: Black Out 2022“.

