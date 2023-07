Dynit annuncia l’acquisizione dei diritti di Fairy Tail!

Dynit aver acquisito i diritti di Fairy Tail. Stiamo parlando della famosa serie animata diretta Shinji Ishihira e tratta dal manga scritto e disegnato dal mangaka Hiro Mashima. L’editore italiano ha riportato direttamente sulla sua pagina Facebook ufficiale di. Stiamo parlando della La prima stagione dell’anime di Fairy Tail, prodotta da A-1 Pictures con Satelight, ha debuttato nel 2009 in Giappone. In seguito si è interrotta nel 2013, raggiungendo un totale di 175 episodi trasmessi. Nel 2014 è poi tornata sul piccolo schermo con una seconda stagione, da 102 episodi, prodotta da A-1 Pictures in collaborazione con lo studio Bridge. La serie animata di Fairy Tail si è poi conclusa con una terza stagione da 51, trasmessa dal 2018 al 2019.

Per quanto riguarda il suolo italiano, ricordiamo che Fairy Tail venne trasmesso in parte su Rai 4 nel 2014. Ora però Dynit annuncia che trasmetterà l’intera opera, composta da 328 episodi, con il doppiaggio originale italiano. Questo è stato completato proprio per l’occasione col cast originale. Le prime due stagioni della serie saranno disponibili da fine Agosto su Prime Video.

Tale successo è attestato anche dalla classifica stilata dal sito Oricon, secondo la quale Fairy Tail è stato l'ottavo manga più venduto in Giappone nel 2009, il quarto sia nel 2010 che nel 2011. Invece nel 2012 ha rappresentato la quinta vendita più alta in termini di incassi. Il manga shonen di Hiro Mashima ha riscosso un importantissimo successo durante la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump. Infatti conta oltre 60 milioni di copie vendute nei suoi oltre 10 anni di serializzazione.

Le vicende ruotano attorno alle avventure di Lucy, una giovane una maga appartenente alla gilda di Fairy Tail con il chiaro obiettivo di diventare una maga, e di Natsu. Quest’ultimo è un ragazzo che gira il mondo in cerca del drago Igneel insieme al suo fidato compagno, il gatto blu Happy. Anche loro due fanno parte della gilda di Lucy. Insieme ai loro amici, il mago del ghiaccio Gray Fullbuster e la maga guerriera Elsa Scarlet formeranno il Team più forte di sempre e incontreranno molti maghi potentissimi tra cui mostri e demoni, viaggiando anche in mondi paralleli.