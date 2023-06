Hiro Mashima (Fairy Tail) annuncia un nuovo progetto manga

Hiro Mashima è uno dei mangaka più famosi di sempre per diversi motivi. Oltre ad essere famoso tra i fan, questo gode di enorme rispetto proprio per la sua natura da lavoratore instancabile che sgorga di passione per quello che fa. E infatti con il presente articolo siamo entusiasti nell’annunciare che il mangaka di Fairy Tail e di Edens Zero sta lavorando ad un altro progetto manga.

Mashima stesso ha rivelato sulla sua pagina Twitter un messaggio che riportiamo di seguito:

“A partire da luglio lancerò una serie a breve termine chiamata “Dead Rock” su Monthly Shonen Jump. Pare che sarà un lavoro un po’ diverso dal mio stile fino ad ora. Non vedo l’ora“. Queste sono le parole che il mangaka ha usato per annunciare il suo nuovo progetto.

L’annuncio è arrivato dal team Kodansha in Giappone. A quanto pare, Mashima lavorerà ad una serie breve quest’estate intitolata Dead Rock. Secondo Kodansha, il primo capitolo debutterà il 6 luglio. Per quanto riguarda la storia, possiamo riportare alcuni dettagli. Sembra che racconterà la storia di un ragazzo demone che vuole entrare in una prestigiosa accademia per Re Demoni chiamata Dead Rock. Per farcela, il protagonista principale dovrà superare alcuni duri esami per dimostrarsi degno.

Ovviamente, Dead Rock andrà ad ampliare l’impressionante curriculum di Mashima. Non bisogna nemmeno dimenticare che il mangaka sta ancora lavorando a Edens Zero, ma nonostante questo lavora anche a nuovi manga. Ricordiamo anche che abbiamo già parlato di Mashima, dato che il mangaka si sta anche dilettando nel settore dei videogiochi, lavorando al design dei personaggi dei progetto intitolato “Magia” di Marvelous.

Ma a partire da quest’estate, sembra che Hiro Mashima si concentrerà completamente su Dead Rock.

Gli altri lavori più famosi di sempre del mangaka non possono non essere Fairy Tail e Edens Zero. Fairy Tail è un manga di genere fantasy, serializzato in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2006 al 2017. Conta ben 545 capitoli, raccolti in 63 volumi tankōbon e pubblicati da Kodansha sempre dal 2006 al 2017. La serie ha ricevuto anche un adattamento anime, composto da tre stagioni. Prodotta da A-1 Pictures con Satelight, la prima stagione ha debuttato in Giappone nel 2009 fino al 2013, per un totale di 175 episodi trasmessi. Per la seconda stagione, A-1 Pictures ha collaborato con studio Bridge dal 2014 al 2016. La terza e ultima stagione si è conclusa nel 2019 contando un totale di 51 episodi.

Fonte – Comicbook