Hiro Mashima (Fairy Tail) lavorerà a un nuovo progetto: Magia

Hiro Mashima, il famoso mangaka di Fairy Tail ha sempre dimostrato di essere molto legato al suo lavoro. Infatti mentre prosegue Edens Zero non si preclude altri progetti lavorativi. Pare che ora stia lavorando su un altro progetto, per il quale porterà la sua arte e il suo stile su un prossimo videogioco.

Di recente, Marvelous ha annunciato un nuovo progetto in collaborazione con Mashima, che si chiamerà Project Magia. Lo sviluppatore del gioco sta lavorando con il mangaka di Fairy Tail per creare un nuovo gioco di ruolo. Al momento ci sono poche informazioni su Project Magia, ma possiamo condividere una prima illustrazione dei personaggi del gioco.

Come si può vedere, questi tre personaggi presentano l’inconfondibile design, i tratti distintivi e la colorazione tipici dello stile di Mashima.

Ovviamente non è la prima volta che Mashima collabora per un videogioco. Ha lavorato a Gate of Nightmares di Square Enix diversi anni fa. Project Magia segna il ritorno dal mangaka nel mondo dei videogiochi, quindi è possibile comprendere il motivo per cui tutti i fan siano ansiosi di vedere il lavoro concluso. La presenza del mangaka gioverà sicuramente questo progetto, in quanto è molto probabile che i fan di Fairy Tail o di Edens Zero si avvicinino.

Hiro Mashima è principalmente famoso quindi per le due serie manga precedentemente menzionate. Riguardo Edens Zero, è un manga shonen in corso su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018 e pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti. La serie è edita in italiano dalla casa editrice Star Comics dal 2019. Tuttavia portare in alto il nome di Mashima è stato Fairy Tail, oltre ad essere tra le serie più famose a livello globale. Questo manga di genere fantasy, ha infatti raggiunto le oltre 60 milioni di copie vendute nei suoi oltre 10 anni di serializzazione. La classifica stilata dal sito Oricon, dimostra che è stato l’ottavo manga più venduto in Giappone nel 2009, il quarto sia nel 2010 che nel 2011 e il quinto nel 2012.

Le vicende ruotano attorno a Fairy Tail, un club per i maghi più potenti. La bella maga Lucy vuole proprio entrarne a far parte. Ma invece, le sue ambizioni la conducono tra le grinfie di una banda di pirati sgradevoli abbandonati da un subdolo mago. La sua unica speranza è Natsu, uno strano ragazzo che incontra durante i suoi viaggi. Natsu non è il tipico eroe protagonista shonen, il cui migliore amico è un gatto parlante.

Fonte – Comicbook