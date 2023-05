Dynit annuncia l’acquisizione della seconda stagione di Edens Zero

Dynit ha pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale l’acquisizione della seconda stagione di Edens Zero, la famosa serie anime tratta dal manga di Hiro Mashima. Inoltre la pubblicazione è pressocché imminente dato che la serie sarà disponibile da sabato 13 Maggio su Prime Video fino all’episodio 7.

Abbiamo modo di riportare anche che tutti i sabati sarà rilasciato un nuovo episodio in lingua originale con sottotitoli. Dynit annuncia anche che oltre alla seconda stagione dell’anime, sarà disponibile uno speciale digest movie che riassumerà gli eventi della prima stagione.

Edens Zero un manga shonen scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018 ed è ancora in corso. La serie è edita in italiano dalla casa editrice Star Comics, che ha debuttato con il primo volume a maggio 2019.

Le vicende di Edens Zero ruotano attorno al protagonista Shiki Granbell, un orfano cresciuto da dei robot coscienti sul Pianeta Granbell. Su quella che era l’ex-sede di un grande parco divertimenti ormai abbandonato, vive insieme a suo nonno il Re Demone Ziggy. Questo posto è popolato da abitanti robot e trascorre il tempo a ripararli. Quindi durante l’infanzia non ha mai incontrato altri esseri umani, in quanto il parco non è più visitato da molti anni. Qui però, dopo la morte di suo nonno, un giorno giunge una ragazza di nome Rebecca col suo gatto androide Happy con cui fa amicizia. E a causa di un piano dei suoi amici robot, fugge con lei viaggiando attraverso lo spazio con lo scopo di raggiungere l’entità conosciuta come Madre, a bordo della nave “Edens Zero” appartenuta precedentemente a Ziggy.

Riguardo l’adattamento anime invece, è stato annunciato nel 2020. Shiniji Ishihara e Yūji Suzuki si sono occupati della regia presso lo studio d’animazione J.C.Staff. Ha debuttato nel 2021 con i diritti internazionali acquistati da Netflix.

Il mangaka di Edens Zero non è un nome nuovo tra i fan in quanto è lo stesso che ha scritto e disegnato Fairy Tail. La serializzazione di questo manga di genere fantasy, è avvenuta per 11 anni sulla rivista Shonen Magazine di Kodansha dal 2006 al 2017.