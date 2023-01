Fairy Tale: Hiro Mashima sta lavorando ad un nuovo manga!

Hiro Mashima è tra i manga più famosi non solo in Giappone ma in tutto il mondo grazie ai suoi manga tra cui Fairy Tail, Rave Master ed Edens Zero. Oggi infatti abbiamo il piacere di riportare che Hiro Mashima è pronto a lavorare su un nuovo manga!

L’aggiornamento è arrivato questa settimana con il mangaka che ha colto di sorpresa tutti i fan su Twitter. Hiro Mashima infatti si è reso protagonista attraverso uno scambio di parole con i fan, e ne ha approfittato per parlare del suo obiettivo per il 2023.

Durante lo streaming, Mashima ha ammesso che sta lavorando a un nuovo manga che debutterà quest’anno.

Al momento non ci è dato sapere nulla circa la storia del progetto, ma ci sono alcuni dettagli interessanti che possiamo subito riportare. Il manga misterioso di Mashima sarà pubblicato mensilmente e sarà pubblicato su una rivista con cui non ha mai lavorato prima. Il manga sarà anche una breve serializzazione e, secondo Mashima, i suoi personaggi saranno diversi da quelli che ha disegnato in passato.

Hiro Mashima afferma che l’eroe e l’eroina saranno completamente diversi da quello che i suoi appassionati lettori hanno sempre visto. Quindi si sente aria di novità nell’aria e questo potrebbe anche non conquistare tutti i fan. Di fatto i lettori potrebbero non apprezzare i personaggi, ma questo manga rappresenta sicuramente una sfida interessante per il celebre mangaka di Fairy Tail.

A Hiro Mashima è stato chiesto di realizzare un manga che fosse diverso da tutti i suoi precedenti lavoti, quindi si è assicurato di rispettare questa sorta di richiesta.

Dunque per ricapitolare al momento non siamo in grado di poter riportare una finestra di uscita di questo nuovo manga. Tuttavia ricordiamo che Mashima è ancora impegnato con la serializzazione di Edens Zero. Lo stesso bisogna dire per Fairy Tail: 100 Year Quest. Il sequel di Fairy Tail, supervisionato dal mangaka, dovrebbe dare il via al suo arco finale quest’anno. Ma tutti gli appassionati adesso sono curiosi di saperne di più su questo progetto di Mashima e saremo pronti a farlo, quindi continuate a seguirci!

Fonte – Comicbook