Fairy Tail 100 Years Quest – annunciato l’anime

Fairy Tail 100 Years Quest, il sequel del popolare shonen manga fantasy di Hiro Mashima, diventerà una serie anime per la tv.

L’annuncio arriva dall’evento in diretta streaming Hiro Mashima Fan Meeting e di seguito possiamo guardare il video di annuncio:

Hiro Mashima e Atsuo Ueda hanno lanciato il sequel di Fairy Tail il 25 Luglio 2018 sulla app Magazine Pocket di Kodansha.

Hiro Mashima scrive e cura gli storyboard, mentre Atsuo Ueda disegna le tavole.

La serie si compone al momento di 9 volumi.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, come il resto dei manga di Hiro Mashima:

Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti… L’avventura continua!

Hiro Mashima – non solo Fairy Tail 100 Years Quest

Hiro Mashima è al momento impegnato anche con la serializzazione settimanale di Edens Zero, con i giochi basati su Edens Zero e Fairy Tail, con il nuovo RPG Gate of Nightmares di Square Enix e con l’approvazione del merchandise.

La serie anime di Edens Zero è disponibile su Netflix.

