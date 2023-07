One Piece di nuovo in pausa: ecco quando torna

One Piece dopo una pausa di quattro settimane, che ha visto l’uscita del capitolo 1087 va nuovamente in pausa rimanendo i lettori con l’acqua alla gola dopo che Garp e la SWORD sono accorsi per salvare Koby, come ben sapete prigioniero di Barbanera. Ovviamente non andremo a parlare del nuovo capitolo per non fare spoiler, ricordandovi che potete leggerlo gratuitamente su Manga Plus.

Gli ultimi capitoli sono stati davvero sensazionali e se li avete letti conoscete benissimo le rivelazioni di Oda nei nuovi capitoli e la verità dietro Vegapunk e i Frutti del Diavolo. L’ultimo capitolo è stato ovviamente chiuso con un solito cliffhanger e i lettori fremono per leggere il seguito nel capitolo 1088.

Quest’ultimo uscirà regolarmente ma poi successivamente ci sarà una pausa non prevista. Quindi per ricapitolare il capitolo 1088 uscirà regolarmente e il 30 luglio invece ci sarà una pausa che slitterà il capitolo 1089 al 6 agosto. La suddetta è una pausa chiesta da Oda a Shueisha mentre il 13 agosto sarà lo stesso editore a sancire la pausa, con un ritorno regolare dal 17 agosto si presume, sempre se non usciranno altre novità a seguito.

Eichiro Oda rispetto agli altri mangaka difficilmente prende delle pause, quindi quando succede è davvero per qualcosa di importante. L’ultimo stop prima di questi annunciati era dovuto alla sua operazione agli occhi, quindi diciamo che il tutto lo avrebbe poi anche aiutato nel lavoro.

Nonostante la sua forte indole sappiamo benissimo il come tale ritmo possa distruggere la psiche di un mangaka quindi anche per questo ogni tanto anche i più grandi devono riposare, visti gli incredibili ritmi a cui sono abituati. Oda in questi anni non ha lavorato solo al manga come ben sapete, ma nella sua attività giornaliera troviamo anche la produzione di un videogioco dedicato al franchise e una serie live action di Netflix in uscita il 31 agosto.

Fonte Twitter