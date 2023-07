One Piece sta continuando con l’anime la terribile battaglia di Onigashima, preparando il terreno per l’arrivo definitivo della nuova forma di Luffy: il Gear Fifth. In una recente intervista per Comic Book si è parlato dell’argomento e il coordinatore della produzione Tetsuji Akahori ha discusso con il pubblico di tutte le difficoltà affrontate durante la realizzazione di alcuni episodi dedicati all’arco di Wano.

Grosso modo non ci sono stati problemi rilevanti ma il serrato ritmo delle schedule dell’anime ha impedito al team di Akahori di fare determinate cose: quindi sostanzialmente questa produzione dedicata all’arco narrativo di Wano ha “tappato” le ali ai creativi, per via delle rigide regole da parte di Toei.

“Non ricordo se siamo incorsi a determinati errori o difficoltà, ma posso tranquillamente dirvi che One Piece pubblica circa 50 episodi all’anno quindi è impossibile dare spazio alla creatività e allo sviluppo di alcune nostre idee: non abbiamo né tempo libero né spazio per farci delle vacanze o prendere delle pause.

Ci sono grandi battaglie nella saga di Wano come ben sapete ma non abbiamo potuto dare attenzione a tutto per via della mancanza di tempo.” Ovviamente è assurdo pensare che con una qualità del genere il team di animatori sia stato addirittura limitato a proposito della creatività, immaginandoci cosa avrebbe potuto creare con un po più di spazio.

Nonostante questo possa fare notizia sappiamo bene i ritmi che ci sono in Giappone per quanto riguarda manga e anime, quindi siamo anche consapevoli di quante cose non escano o che rimangono in un cassetto degli addetti alla produzione, come successo in questo caso con gli episodi di Wano, che come accennato viaggiano con una media di 50 all’anno.

Detto questo a breve l’arco narrativo di Wano in versione animata si appresta a concludersi, con il debutto del Gear Fifth previsto per agosto.

