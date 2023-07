Tra le uscite Planet Manga del 20 luglio 2023 troviamo il manga tratto dalla celebre serie animata Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir, il cui primo volumetto è disponibile anche in edizione variant. Inoltre si segnala anche l’esordio di Yasha, la nuova opera dell’autrice di Banana Fish, che viene proposto anche in bundle con l’Official Guidebook proprio di Banana Fish, e il secondo volume di Evol, l’interessante manga supereroistico di Atsushi Kaneko.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 20 luglio 2023.

Le uscite Planet Manga del 20 luglio 2023

The Witch and the Beast 4

7,00 €

A CACCIA DI STREGHE

Ashaf ha una bara sulle spalle; Guideau è una ragazza dai tratti ferini.

Sono alla ricerca di una delle streghe più potenti mai esistite. Nel loro peregrinare giungono in una città che venera proprio una strega… Ma come ci si può fidare di queste terribili creature?

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 1

7,00 €

Variant Cover

Variant Cover

7,90 €

LA SUGGESTIVA PARIGI FA DA SFONDO AL MANGA TRATTO DA UNA DELLE SERIE ANIMATE PIÙ POPOLARI DEL MOMENTO

Una ragazza e un ragazzo dotati di poteri magici, sotto le identità di Ladybug e Chat Noir, combattono il malvagio Papillon. Non sanno che, tolte le maschere, a scuola sono nella stessa classe!

IL MANGA ISPIRATO ALLA SERIE ANIMATA IN ONDA SU SUPER!, NETFLIX E DISNEY+

True Beauty 4

14,90 €

UN CURIOSO TRIANGOLO

Tra imbarazzo e batticuore, sia Suho che Seojun sembrano essere attratti da Jugyeong. Ma a lei chi piace davvero? Quando si parla di sentimenti, è sempre tutto così complicato, soprattutto per chi è alle prime armi e non sa come comportarsi…

Skeleton Knight in Another World 6

7,00 €

IN VIAGGIO VERSO IL CONTINENTE MERIDIONALE!

Arc, Ponta, Ariane e Chiyome sono decisi a soccorrere Danka, rimasto ferito dopo lo scontro con un misterioso aggressore. Una volta approdati, però, si trovano a dover fronteggiare nuovi nemici e mostri terrificanti! Salveranno il loro amico?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

No Love Zone 5

Il Racconto del Coniglio

14,90 €

UNO SPECIALE DEDICATO AGLI AMANTI DI NO LOVE ZONE

Eungyeom è un coniglio dalle orecchie corte, Jihyeok è una possente tigre. Nonostante le differenze e l’apparente incompatibilità, i due sono destinati all’amore anche in questo strano e buffo universo…

Ma che Sfacciato! 12

7,00 €

ALLARME ROSSO: L’INCUBO PIÙ GRANDE DI YUKI È DIVENUTO REALTÀ!

Per colpa di un certo articolo di giornale, ora tutto il mondo sa che sta con Naruse, il che significa schivare di continuo domande imbarazzanti e, soprattutto, affrontare il momento che ogni fidanzata teme: conoscere i genitori del proprio ragazzo.

Blue Exorcist 28

Manga Graphic Novel 128

5,20 €

CHI FERMERÀ IL RE DEI DEMONI?

Satana ha trovato un corpo in grado di non distruggersi sotto il peso del suo immenso potere e ora è intenzionato a realizzare un desiderio molto semplice: uccidere tutti quanti. L’incubo che l’Ordine dei Cavalieri della Vera Croce da anni si stava preparando ad affrontare è divenuto realtà.

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 5

12,90 €

PENULTIMO APPUNTAMENTO CON LA NUOVA EDIZIONE DI UN CLASSICO DEGLI SHOJO MANGA

Due “amici” complottano per creare nuovi problemi a Miki e Yu, ma l’ostacolo più grande per loro potrebbero rivelarsi… i genitori! Intanto, Ginta si dichiara ad Arimi e la risposta non è quella che si aspetta! E che ne è della storia tra il professor Nacchan e la sua allieva prediletta?

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 3

7,00 €

IL MISTERO SI ARRICCHISCE

Mentre le indagini proseguono, veniamo a conoscenza di un’inquietante novità: l’agente Rion è in qualche modo collegata all’attentato al Tetra di Shinjuku? Shiro ha giocato con il fuoco e adesso si trova nei guai! Consigliato ai fan di Banana Fish.

Jumbo Max 3

7,50 €

UNA PROPOSTA D’AFFARI E UNA SOFFIATA ANONIMA

Tateo, Sumaoka e Kanoko ricevono da un affezionato cliente, Fukuchi, un’interessante proposta. Intanto alla polizia arriva una soffiata: un prete buddista della prefettura di Nagano ha acquistato diverse pasticche di Jumbo Max. Qual è la fonte di questa informazione?

Studio Ghibli Complete Works

25,00 €

TUTTO IL MONDO DELLO STUDIO GHIBLI

In attesa di poter ammirare il nuovo capolavoro del Maestro Miyazaki, ripercorri tutti i lavori dello Studio Ghibli e rivivi le emozioni legate ai suoi film. Tra le pagine di un imperdibile volume a colori, approfondimenti e curiosità sul lavoro dietro le quinte, oltre alle schede di tutti i film, da Nausicaä della Valle del Vento a Earwig e la strega.

Evol 2

7,90 €

TRE GIOVANI, CRUDELI E ODIATI DA TUTTI, VOGLIONO DISTRUGGERE IL MONDO…

Sono gli EVOL e hanno la polizia alle calcagna! Cosa li ha portati a diventare dei fuggitivi? Chi erano prima di ottenere i poteri? Preparatevi a un salto nel passato dei protagonisti, dove il buio fa più paura e la vita è cattiva!

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 7

14,90 €

IL GRAN FINALE DI UN CULT SENZA TEMPO

La Seele ha deciso di scatenare il Third Impact. Mentre si combatte l’ultima battaglia, Gendo tenta di portare a termine il suo piano. Vita o morte, speranza o disperazione, salvezza o condanna: il futuro dell’umanità è un’incognita, ma sia la fine che l’inizio possono scaturire solo dal cuore di Shinji.

IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX

Bungo Stray Dogs 23

5,20 €

L CONTO ALLA ROVESCIA PER LA VAMPIRIZZAZIONE DEL MONDO INTERO È INIZIATO

Gli unici in grado di contrastare il folle piano di Fukuchi sono i membri dell’Agenzia di Detective Armati. Mentre Atsushi e compagni si sforzano di evitare la catastrofe, viene a galla una terribile verità …

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Blue Sky Complex 7

7,00 €

FULMINI A CIEL SERENO

Un ospite inatteso bussa alla porta di Narasaki e Terashima, che non sanno come comportarsi davanti all’imbarazzante improvvisata. Intanto il coming out rimasto in sospeso di Narasaki con la propria famiglia prende una direzione inaspettata…

Yasha 1 – Banana Fish Official Guidebook Rebirth Bundle

35,90 €

Yasha 1

16,00 €

DESCRIZIONE

PERCHÉ UN BAMBINO VIENE COSTRETTO DALLA MADRE A VIVERE SU UN’ISOLA, LONTANO DAGLI OCCHI DEL MONDO?

Dall’autrice di Banana Fish, il mistero dell’esistenza di Sei, che attraversa sci-fi, dramma e le note più oscure del cuore umano, nella serie che ha vinto lo Shogakukan Manga Award. Il primo di sei volumi che andranno a raccogliere i dodici originali.

Banana Fish Official Guidebook Rebirth Perfect Edition

19,90 €

IL MONDO DI BANANA FISH NON AVRÀ PIÙ SEGRETI PER I FAN DEL MANGA DI AKIMI YOSHIDA

Una miniera di informazioni sulla serie. La presentazione dettagliata dei personaggi, una sessione di domande e risposte con l’autrice, tantissimi approfondimenti sugli eventi della serie e una sezione a colori.