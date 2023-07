Studio TRIGGER è senza ombra di dubbio uno degli studi di animazione più importanti di sempre, capace nel corso degli anni di racchiudere nel suo curriculum anime incredibili e dal valore storico immenso, quindi ogni volta che si associa il loro nome ad un nuovo progetto, il pubblico è sempre in delirio.

Come leggiamo su Comic Book il team di Trigger è riuscito a riottenere i diritti di Panty and Stocking with Garterbelt dalla Gainax e vuole saccheggiare l’IP ovviamente, magari rilanciandola in una nuova vesta.

Durante l’evento Anime Expo lo studio ha annunciato il riottenimento dei diritti riguardante Panty and Stocking, dopo aver annunciato il ritorno della serie l’anno scorso. Secondo i dirigenti dello studio, Trigger ha riavuto i diritti della serie da Gainax dopo una lunga attesa.

Per chi non conoscesse l’anime citato parliamo di un progetto dell’anno duemila dieci di Hiroyuki Imaishi alla Gainax. Il progetto divenne veramente un culto all’epoca, quindi anche per questo TRIGGER vuole provare a riportarlo in auge.

Tuttavia, Imaishi e altri membri di Gainax hanno lasciato lo studio per formare Trigger costringendo l’artista a lasciare l’IP. Ora, Trigger è riuscita ad acquisire Panty and Stocking per Imaishi, quindi i fan sono ansiosi di vedere il creatore riunirsi al suo progetto preferito.

Studio TRIGGER riacquista i diritti per un vecchio anime

Come accennato un anno prima di questo annuncio lo studio aveva già confermato il ritorno dell’anime, quindi in un certo senso quelli più appassionati si aspettavano già tale notizia.

All’Anime Expo di questo mese il team ha dichiarato di avere abbastanza idee per Panty and Stocking da riempire 10 stagioni, quindi questo conferma anche la voglia di fare e creare qualcosa di nuovo con una solida base vecchiotta: staremo a vedere.

Voi cosa ne pensate di questo grandissimo ritorno? Conoscevate questo anime? Diteci la vostra in merito.

Fonte Comic Book